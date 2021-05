DOV'È SPARITO BILL GATES? – MENTRE TUTTI PARLANO DEL SUO DIVORZIO, IL FONDATORE DI MICROSOFT E' ANDATO A RIFUGIARSI IN UN ESCLUSIVO GOLF CLUB, DOVE LA PRIVACY E' AL PRIMO POSTO - LA SETTIMANA SCORSA E' STATO VISTO AGGIRARSI INSIEME ALLA FIGLIA JENNIFER E AL SUO FIDANZATO, MA SAREBBE ARRIVATO TRE MESI FA - AL RIPARO DA TUTTI PUO' EVITARE LE DOMANDE SCOMODE SULLA FINE DEL SUO MATRIMONIO E LA SUA AMICIZIA CON EPSTEIN (MA NON DURERA' IN ETERNO)

Bill Gates

Dopo aver annunciato il suo divorzio, dove è andato a rifugiarsi Bill Gates? Secondo una fonte di Pagesix, il miliardario si sta nascondendo al The Vintage Club di Indian Wells, un esclusivo golf club americano. E non è lì da qualche giorno, ma da circa tre mesi.

Gates è stato avvistato questa settimana nell'esclusivo club insieme alla figlia Jennifer e al suo fidanzato, il milionario egiziano Nayel Nassar. Sulla proprietà il fondatore di Microsoft possiede dal 1990 una villa privata, pagata 12,5 milioni di dollari: lungo i suoi 4.100 metri quadrati ospita sei camere da letto, nove bagni, ed è posizionata proprio accanto al campo da golf.

The Vintage Club 3

Solo per diventare soci del The Vintage Club, «una delle comunità di country club privati più prestigiose e ultra esclusive degli Stati Uniti», bisogna pagare 250.000 dollari. Inoltre il club ha fama di grande privacy. «È il posto perfetto per Bill per nascondersi da chiunque voglia interrogarlo sul suo divorzio o sui suoi presunti legami con Epstein» ha detto a Pagesix la sua fonte.

The Vintage Club 4

Gates e la moglie Melinda hanno da poco annunciato il loro divorzio. Tra le ipotesi che sono circolate sulla loro rottura, anche quella che Melinda fosse preoccupata per i precedenti rapporti di Bill con Jeffrey Epstein.

Bridgitt Arnold, portavoce di Gates, nel 2019 dichiarò che il magnate del software ed Epstein si erano incontrati più volte per discutere di filantropia. «Bill Gates si rammarica di aver incontrato Epstein e riconosce che è stato un errore di giudizio farlo», ha detto allora.

The Vintage Club 2 The Vintage Club 5 The Vintage Club 6 The Vintage Club The Vintage Club 7