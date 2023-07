14 lug 2023 14:54

DOV’È PRIGOZHIN? – IL GRUPPO WAGNER OGGI HA PUBBLICATO UN’IMMAGINE DEL SUO FONDATORE IN MUTANDE: PRIGOZHIN È SEDUTO IN UN LETTO, IN QUELLA CHE SEMBRA ESSERE UNA TENDA – L’IMMAGINE SAREBBE STATA SCATTATA NEL CAMPO ALLESTITO IN BIELORUSSIA PER LA BRIGATA – MA CI SONO MOLTI DUBBI SULL’IMMAGINE: QUALCUNO SOSTIENE CHE RISALGA AL 12 GIUGNO, QUASI DUE SETTIMANE PRIMA DEL “GOLPETTO”. ALTRI IRONIZZANO: “HA CHIESTO A PUTIN DI INVIARGLI DEI PANTALONI E UNA GIACCA…”