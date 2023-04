DOVE C'E' UNA DINASTY, C'E' FAIDA – LA SERIE “SUCCESSION” MOSTRA SOLO UNA PARTE DEI VELENI IN CIRCOLO TRA RUPERT MURDOCH E I SUOI EREDI – “VANITY FAIR” SCODELLA UN ARTICOLO IN CUI SI RIVELANO DETTAGLI SCABROSI E PRURIGINOSI SULLA DINASTIA DEI MEDIA: DALLA RIVALITA' TRA I FIGLI LACHLAN E JAMES FINO ALLA SCHIENA SPEZZATA A MURDOCH DALL’EX WENDI DENG DURANTE UNA RISSA… - VIDEO

Dove finisce la finzione della serie HBO “Succession” e iniziano le vere vite della dinastia Murdoch è un confine che è diventato sempre più sfocato.

La convinzione di Lachlan, figlio di Rupert Murdoch, che suo fratello James stia collaborando con i produttori di “Succession” è una delle rivelazioni di un articolo bomba per “Vanity Fair”, uscito a firma di Gabriel Sherman, un giornalista che ha passato decenni a scrivere sull'attività di Murdoch. Ne esce fuori un quadro desolante di una famiglia di super ricchi in cui tutti sembrano essere infelici. «Sono rimasto colpito da quanto sembrino tristi tutti i Murdoch» ha scritto il giornalista. Tutte le rivelazioni bomba dell’articolo di “Vanity Fair”.

rupert murdoch wendi deng 4

Wendi Deng e la schiena spezzata a Murdoch

All'inizio del 2018, Hall ha trovato Murdoch in presa a un "dolore lancinante sul pavimento della cabina" del suo yacht. Ha dovuto essere calato in barella in un porto di Guadalupe, dove ha trascorso una notte su una barella prima di essere trasportato in aereo privato in un ospedale.

I medici, che hanno diagnosticato a Murdoch un'aritmia e una frattura alla schiena, hanno notato che Murdoch aveva già alcune vertebre fratturate. Un indizio che suggerisce che sia vero che l’ex moglie Wendi Deng lo avesse spinto contro un pianoforte durante una rissa.

Ha scaricato Jerry Hall via e-mail

james elisabeth rupert e lachlan murdoch

"Jerry, purtroppo ho deciso di porre fine al nostro matrimonio. Con queste parole iniziava la mail che Murdoch ha inviato all’ex moglie Jerry Hall: “Abbiamo sicuramente passato dei bei momenti, ma ho molto da fare... Il mio avvocato di New York contatterà immediatamente il tuo”.

Hall ha detto agli amici che era scioccata, poiché non avevano mai litigato. Hall e Murdoch hanno divorziato due mesi dopo. Le è stata anche assegnata una casa nell'Oxfordshire, dove “Vanity Fair” riporta di aver scoperto che le telecamere di sorveglianza stavano inviando filmati al quartier generale della Fox . Mick Jagger ha mandato il suo consulente per la sicurezza a disconnetterli.

Non sta bene, ma rimane convinto che vivrà per sempre

rupert murdoch jerry hall 4

Negli ultimi anni, Murdoch si è rotto la schiena, ha avuto convulsioni, due attacchi di polmonite, fibrillazione atriale e si è strappato un tendine d'Achille. Non sta bene e gli acciacchi non si contano. Ma continua a scherzare sulla sua immortalità e fa riferimento alla longevità di sua madre - è morta a 103 anni.

È divorato dalla questione della successione

Proprio come nello show della HBO, Murdoch desiderava da tempo che uno dei suoi tre figli dal suo secondo matrimonio - Elisabeth, 54 anni, Lachlan, 51 e James, 50 - rilevi l'azienda di famiglia.

lachlan, rupert e james murdoch nel 2017

Un intervistato vicino alla famiglia ha dichiarato: «Ha messo i suoi figli l'uno contro l'altro per tutta la vita. È triste». Ciascuno dei figli è stato un potenziale successore e avra l'ultima parola sul futuro dell'azienda. Secondo fonti ben informate sulla governance del trust, Murdoch ha quattro voti mentre Elisabeth, Lachlan, James e Prudence, la figlia di Murdoch dal suo primo matrimonio, ne hanno uno ciascuno. Dopo la morte di Murdoch, i suoi voti saranno distribuiti equamente.

Rupert Murdoch nel 1977 con la seconda moglie Anna e i figli Elisabeth, Lachlan e James

Due persone vicine a James Murdoch affermano che sta aspettando il suo momento fino a quando lui e le sue sorelle non potranno strappare il controllo a Lachlan. Alcuni pensano che James eliminerebbe Fox News e lo trasformerebbe in un'alternativa di centrodestra alla CNN; altri pensano che venderebbe a un private equity.

lachlan e rupert murdoch

La gente pensa che abbia perso la strada

Un approccio "irregolare" alla vita personale e all'impero mediatico ha fatto sì che molti iniziassero a pensare che Murdoch ha perso la strada. Tra le scelte considerate sconsiderate c’è la rottura con l’ultima fidanzata Ann Lesley Smith e l’appoggio di Fox News a Donald Trump.

Murdoch "sapeva che Trump era un idiota"

Sebbene le fortune di Murdoch si siano intrecciate con quelle di Trump, “detestava Trump”, scrive Sherman, citando una fonte vicino alla famiglia. In particolare, Murdoch era arrabbiato con le follie politiche pandemiche di Trump, come suggerire agli americani di iniettarsi candeggina.

lachlan murdoch con james e rupert

Sherman inquadra la adulazione di Fox News per Trump alla Casa Bianca come una "continuazione della strategia collaudata di Murdoch di stringere alleanze con politici fintanto che promuovevano i suoi interessi". Nel 2020, si dice che Murdoch abbia invitato a pranzo il governatore della Florida, Ron DeSantis: durante l’incontro gli è stato detto che Fox News lo avrebbe sostenuto alla presidenza nel 2024.

I suoi figli hanno gareggiato per ottenere il suo affetto

LACHLAN RUPERT E JAMES MURDOCH ALLA SUN VALLEY CONFERENCE

James e Lachlan Murdoch sono entrati in guerra per la proposta della Disney di acquistare la 21st Century Fox, riporta la rivista. Una fonte ha detto che James ha sostenuto l'accordo perché pensava che un lavoro di alto livello alla Disney gli avrebbe permesso di impressionare suo padre con la sua professionalità, piuttosto che essere visto come "il bambino che qualunque cosa tu faccia deve competere con l'altro figlio che è sempre migliore".

Lachlan, che credeva "sarebbe stato il prossimo Rupert", sentiva che l'accordo sottovalutava le risorse della Fox. Con l'aumentare delle tensioni, hanno detto tre fonti, ha avuto un attacco di panico per la fusione, anche se una fonte "vicina a Lachlan" lo nega.

rupert murdoch

L'accordo finale - che ha portato Lachlan a diventare amministratore delegato della Fox Corporation di recente formazione di Murdoch - è stato un "trionfo della carriera" per suo padre, ha scritto Sherman. “Ha risolto i suoi problemi di successione. James era fuori. Lachlan era dentro”.

MURDOCH: MOGLI, DIVORZI E PROCESSI

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

[…] Rupert e Lachlan faranno notizia per ben altro. Dominion, produttrice di macchine per lo scrutinio delle schede elettorali accusata due anni fa dai trumpiani, senza fondamento, di averle truccate per favorire Biden, ha trascinato in tribunale i calunniatori e la Fox, megafono di questa campagna di falsità.

donald trump con rupert murdoch e jerry hall

La rete rischia grosso e stavolta rischia anche Rupert in persona: per dimostrare la malafede di Fox, la Dominion aveva già fatto emergere frasi nelle quali il patriarca (che detesta Trump anche se lo appoggia per convenienza editoriale) criticava i suoi stessi conduttori. Nel preparare il processo che inizierà lunedì (ieri la scelta dei giurati), i magistrati hanno chiesto invano di Rupert, «blindato» dagli avvocati: «Ha cariche solo onorifiche».

rupert murdoch

Ma due giorni fa, incalzati da Dominion, gli avvocati hanno dovuto ammettere che Rupert in Fox ha la carica di presidente operativo. Infuriato, il presidente del tribunale, Eric Davies, l’ha convocato come secondo testimone all’inizio del processo, poi toccherà a Lachlan. Sarà un processo bollente: per la destra va difesa a tutti i costi la libertà d’espressione, anche per sortite estreme, accuse non verificate. Ma si rischia la libertà di calunnia: i cospirazionisti che accusano Dominion continuano a farlo anche in questi giorni, convinti di essere protetti dal primo emendamento della Costituzione.

