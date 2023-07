Estratto dell’articolo di Alice Castagneri per www.lastampa.it

chiara ferragni in sicilia 21

Una foto in costume sulla barca, poi un’altra ancora. Scatti da Salina, Panarea, Lipari. Chiara Ferragni è in vacanza alle Eolie, in Sicilia, e ogni giorno posta foto, video e storie per raccontare ai follower le sue giornate.

E andrebbe benissimo, se non fosse che mentre l’influencer augura un «Good Monday» a tutti, la Sicilia è devastata dagli incendi. Palermo è in piena emergenza. Centinaia di persone sono state evacuate a San Martino, Monreale, Altofonte, Boccadifalco, Mondello, […]

Mentre la Sicilia va a fuoco, la Ferragni condivide anche una storia in cui ricorda che è per metà siciliana: «La famiglia di mia mamma è tutta di Catania e io amo questa terra, non a caso ho scelto di sposarmi qui nel 2018».

post di chiara ferragni sul nubifragio a milano

E allora perché non fare un post in segno di solidarietà con la Sicilia in fiamme? Molti sui social la bacchettano, soprattutto perché l’imprenditrice dopo il nubifragio a Milano si è affrettata a pubblicare una storia per esprimere solidarietà ai milanesi e alla City. «Milano, spero che stiate tutti bene», scrive Chiara aggiungendo l’emoji della faccina con la lacrima.

[…]

«Chiara Ferragni orgogliosa dice di essere per metà catanese, però sulla situazione disastrosa della città natale di sua madre il silenzio. Invece per la sua amata Milano City subito story», si legge su Twitter. […] Un altro post recita: «Mi fa spaccare Chiara Ferragni che dal suo yatch pubblica foto dalla Sicilia come se non stesse andando a fuoco mezza isola mentre l'altra mezza non ha acqua. Mi sa che i social media manager del brand Ferragnez stanno in ferie». […]

chiara ferragni in sicilia 16 chiara ferragni in sicilia 13 chiara ferragni in sicilia 11 chiara ferragni in sicilia 6 chiara ferragni in sicilia 17 post di chiara ferragni dalla barca alle eolie chiara ferragni in sicilia 1 chiara ferragni in sicilia 10 chiara ferragni in sicilia 18 chiara ferragni in sicilia 19 chiara ferragni in sicilia 2 chiara ferragni in sicilia 20 chiara ferragni in sicilia 3 chiara ferragni in sicilia 4 chiara ferragni in sicilia 5 chiara ferragni in sicilia 7 chiara ferragni in sicilia 8 chiara ferragni in sicilia 9 chiara ferragni in sicilia 14 chiara ferragni in sicilia 12 chiara ferragni in sicilia 15