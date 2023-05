12 mag 2023 15:12

DOVE C'È UN PRETE, C'È UNA CAPPELLA – L'EX PARROCO DELLA CHIESA DEI CARMINI DI VENEZIA HA PATTEGGIATO UNA CONDANNA A 16 MESI DI CARCERE PER ADESCAMENTO DI MINORI – IL PRETE SI RIUNIVA CON ALCUNI RAGAZZI NEI LOCALI DELLA CHIESA, DOVE SI SPOGLIAVA E FACEVA SPOGLIARE I GIOVANI – PER CINQUE ANNI NON POTRÀ DIRE MESSA E NON POTRÀ PIÙ AVERE RUOLI CHE LO PORTINO A CONTATTI CON MINORI…