29 apr 2024 15:35

DOVE C'È UNO SCAZZO SOCIAL C'È CROSETTO! – SU X CARLO COTTARELLI ATTACCA GIORGIA MELONI: “HA DETTO DI ESSERE FIERA DELLE SUE ORIGINI POPOLARI. FA BENE, MA NON È CHE SEI COLTO NON TI SEI FATTO DA TE. IO SONO FIERO DI AVER STUDIATO. NON CHIAMATEMI ‘CARLO’. ‘DOTT. COTTARELLI’ MI STA BENE”. MA POI INCIAMPA IN UN ERRORE GRAMMATICALE: “LA LAUREA C’E’ L’HO” – E GUIDO CROSETTO, SEMPRE REATTIVO, LO AZZANNA: “IO HO DOVUTO INTERROMPERE L’UNIVERSITÀ PER LA MORTE DI MIO PADRE, MA GRAZIE AI MOLTI LIBRI LETTI HO IMPARATO A SCRIVERE ‘CE L’HO’ E NON ‘C’È L’HO” – COTTARELLI HA POI CANCELLATO IL SUO TWEET E…