8 ago 2023 19:33

DOVE CI SONO I SOLDI DI ELVIS, C’È SCAZZO – IL FILM “PRISCILLA”, GIRATO DA SOFIA COPPOLA, È GIÀ STATO BOLLATO COME MONNEZZA: “SEMBRA UN FILMINO DEL COLLEGE, LE SCENOGRAFIE SONO SEMPLICEMENTE ORRIBILI” – MA ALLA VEDOVA DEL RE DEL ROCK POCO IMPORTA, VISTO CHE VUOLE SPREMERE FINO ALLA FINE LA SUA STORIA PER TIRARE SU QUALCHE MILIONE, ORA CHE NON POTRÀ PIÙ METTERE MANO SULL'EREDITÀ: LA CORTE SUPERIORE DI LOS ANGELES HA NOMINATO COME UNICA EREDE DI PRESLEY LA… - VIDEO