DOVE GAZA È FINITO YAYA SINWAR? IL LEADER DI HAMAS NELLA STRISCIA NON RISPONDE DA ALMENO UNA SETTIMANA AI VERTICI POLITICI (CHE SE NE STANNO IN ESILIO IN QATAR). SINWAR DOVREBBE AVALLARE L’ACCORDO CON ISRAELE PER UN CESSATE IL FUOCO: IL TIMORE DEI NEGOZIATORI È CHE SI METTA DI TRAVERSO ALLA TREGUA. NELL’ULTIMO MESSAGGIO INVIATO ALLA LEADERSHIP POLITICA AFFERMAVA CHE…

Yahya Sinwar

(ANSA) - Il leader di Hamas a Gaza Yahya Sinwar non sarebbe in contatto da almeno una settimana con i vertici di Hamas che stanno discutendo una tregua a Gaza. Lo afferma il Wall Street Journal, citando funzionari egiziani e del Qatar.

I negoziatori, secondo il Wsj, ritengono che Hamas e Israele stiano facendo lenti progressi e potrebbero raggiungere un accordo prima del Ramadan, hanno detto funzionari egiziani. Un alto funzionario di Hamas ha affermato che la prima settimana di Ramadan è un obiettivo più realistico per un accordo.

Ma il fatto che si siano persi i contatti con Sinwar che dovrebbe avvallare l'accordo, preoccupa. L'ultimo messaggio inviato da Sinwar alla leadership politica di Hamas in Qatar afferma che non ci dovrebbe essere alcuna fretta per assicurarsi un accordo sugli ostaggi, hanno riferito fonti vicine alle discussioni.

bombardamenti sulla striscia di gaza

Il timore degli israeliani è che Sinwar speri in un'incursione israeliana nella città di Rafah, nel sud di Gaza, durante il Ramadan che spingerebbe i palestinesi che vivono in Israele e in Cisgiordania a insorgere contro Israele. Secondo un funzionario israeliano, citato dal Wasj, ora Israele ritiene che Sinwar preferisca un aumento delle tensioni durante il Ramadan piuttosto che una pausa nei combattimenti .

RAFAH - STRISCIA DI GAZA truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 16 unrwa a gaza 1 unrwa a gaza 2 bombardamenti su khan yunis striscia di gaza bombardamenti su khan yunis striscia di gaza 2 bombardamenti su khan yunis striscia di gaza attacco israeliano all ospedale nasser di khan yunis 2 BOMBARDAMENTI ISRAELIANI SU GAZA usa paracadutano pasti su gaza 4 gaza city dopo i bombardamenti attacco israeliano all ospedale nasser di khan yunis 4 sfollati palestinesi in fuga truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 10 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 7 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 9 truppe israeliane sparano sui palestinesi in attesa di aiuti a gaza city 3

sinwar hamas gaza Yahya Sinwar in fuga nei tunnel di hamas 2 Yahya Sinwar Yahya Sinwar in fuga nei tunnel di hamas