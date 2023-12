DOVE "SVACCANZANO" VIP E SVIPPATI VARI? – CHIARA FERRAGNI SARÀ PURE “DISTRUTTA” DAL PANDORO-GATE, MA STAREBBE COMUNQUE PREPARANDO I VALIGIONI PER ANDARE IN MONTAGNA – BELEN E ELIO LORENZONI VOLERANNO IN ARGENTINA – ELISABETTA GREGORACI È IN KENYA CON L’EX MARITO FLAVIO BRIATORE E IL FIGLIO NATAN FALCO – DILETTA LEOTTA PASSA IL PRIMO NATALE DA MAMMA A COURMAYEUR CON LA FIGLIA ARYA – LE VACANZE A 5 STELLE A MONTECARLO PER TOTTI, LA FIGLIA CHANEL E…

Natale è alle porte e molti vip hanno già fatto le valigie per andare a festeggiare lontano dall'Italia. Tra i volti noti del gossip più amati, c'è chi ha scelto la neve e le vette delle montagne per trascorrere le festività e, invece, chi ha scelto mete più calde o esotiche per un Natale decisamente originale e all'insegna di spiaggia e mare. […]

Belen Rodriguez, accompagnata dal nuovo compagno Elio Lorenzoni, volerà in Argentina con tutta la famiglia. Cecilia e Ignazio sono già atterrati come si può vedere dalle storie su Instagram.

Per Diletta Leotta sarà il primo Natale da mamma e la giornalista ha deciso di prendersi dei giorni per se stessa e per la sua famiglia e di andare a rifugiarsi in mezzo alle montagne della Valle d'Aosta nella zona di Coumayeur insieme a sua figlia Arya. […]

Chanele Cristian sono partiti per un'altra vacanza insieme e questa volta non hanno scelto una meta calda, ma sicuramente lussuosa. I due sono atterrati da pochi giorni a Montecarlo e si stanno dilettando tra cene lussuose e shopping natalizio. Francesco Totti (47 anni) ha deciso di trascorrere il Natale insieme alla sua nuova famiglia allargata.

Dopo una breve fuga a New York con Noemi Bocchi e i suoi figli, l'ex Capitano della Roma ha prenotato una vacanza tutti insieme, invitando anche i figli che ha avuto da Ilary Blasi con i rispettivi fidanzati. Chanel Totti e Cristian Babalus, Cristian Totti e Melissa Monti, Isabel hanno preso un aereo presto per raggiungere papà Francesco nell'hotel super lussuoso da 5 stelle. […]

Elisabetta Gregoraci è volata in Kenya insieme al figlio Nathan Falco e all'ex marito Flavio Briatore. Tra i vari video social pubblicati che la ritraggono tra mare, divertimento e scenari da favola, Elisabetta Gregoraci ne ha pubblicato uno dove ha spiegato ai suoi follower di avere un desiderio: quello di fare un bel Safari. […]

Tra chi prende le sue parti e chi la attacca per il comportamento inaccettabile, alcune persone vicine ai Ferragnez hanno raccontato di averla vista sconvolta dalla situazione che sta vivendo: «Distrutta, rinchiusa in casa, sull'orlo di un crollo emotivo». Secondo la giornalista Guia Soncini di Linkiesta, l'imprenditrice digitale starebbe preparando le valigie per una vacanza in montagna come aveva pianificato mesi prima. […]

