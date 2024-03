DOVE C’È CINA, C’È DISINFORMAZIONE – IL REGNO UNITO SI È ROTTO LE PALLE DEI CYBERATTACCHI PROVENIENTI DELLA CINA E IL GOVERNO BRITANNICO SI PREPARA AD ANNUNCIARE UNA SERIE DI NUOVE SANZIONI CONTRO PECHINO – A SCATENARE QUESTO CONTRATTACCO È STATA LA CAMPAGNA DI DISINFORMAZIONE, PORTATA AVANTI DA CINA, RUSSIA E IRAN, SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI KATE MIDDLETON E…

Estratto dell'articolo di Paola De Carolis per www.corriere.it

I peggiori cyberattacchi recenti nel Regno Unito sono responsabilità di «agenti ostili» provenienti dalla Cina. Il governo britannico si prepara ad annunciare una serie di nuove sanzioni contro Pechino, con una mossa che sembra sottolineare un peggioramento dei rapporti tra i due Paesi.

Le nuove misure verranno annunciate in parlamento nel pomeriggio dal vice primo ministro Oliver Dowden sulla scia della crescente preoccupazione in Gran Bretagna per le attività di spionaggio e interferenza politica intraprese dal governo cinese.

Lo scorso settembre Scotland Yard aveva arrestato un ricercatore parlamentare che aveva avuto contatti con il ministro per la sicurezza, Tom Tugendhat e la presidente della commissione per gli affari esteri, Alicia Kearns. Nel 2022, invece, i servizi avevano lanciato l’allarme sulle attività di Christine Lee, avvocato cinese con base in Gran Bretagna

Stando a fonti governative, Cina, Russia ed Iran sarebbero dietro la campagna di disinformazione che è nata attorno alle condizioni di salute della principessa del Galles . «Il modus operandi di stati ostili – ha detto una fonte al Telegraph - è quello di destabilizzare la situazione attaccando le legittimità delle elezioni o altre istituzioni, che è un po’ quello che sta succedendo con i reali».

