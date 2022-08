16 ago 2022 09:12

DOVE C’È UN’ARMA, C’È SANGUE – UN BAMBINO DI TRE ANNI È STATO RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI IN OSPEDALE: È STATO FERITO DA UN PROIETTILE SPARATO DA UNA GUARDIA GIURATA, IN STRADA, A CORTEFRANCA, IN PROVINCIA DI BRESCIA– ANCORA DA CAPIRE PERCHÉ SIA PARTITO IL COLPO, E COME MAI ABBIA RAGGIUNTO IL PICCOLO CHE STAVA ALLA FINESTRA DI CASA…