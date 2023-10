8 ott 2023 16:10

DOVE C’È L’UOMO, C’È DANNO PER L’ECOSISTEMA - OLTRE 1.000 UCCELLI SONO MORTI PER ESSERSI SCONTRATI CON UN EDIFICIO DI CHICAGO, MENTRE MIGRAVANO A SUD VERSO METE PIU’ CALDE – I VOLONTARI STANNO ANCORA RECUPERANDO LE CARCASSE DEI POVERI ANIMALI E STANNO CERCANDO DI TENERE IN VITA I FERITI - MA GLI ESEMPLARI UCCISI POTREBBERO ESSERE MOLTI DI PIÙ, VISTO CHE IN MOLTI DOPO L’IMPATTO CONTINUANO A VOLARE PER POI MORIRE A DISTANZA DI ORE - L’INQUINAMENTO LUMINOSO DELLA CITTÀ, UNITO AGLI INNUMEREVOLI EDIFICI IN VETRO, RAPPRESENTA UNA MINACCIA PER I VOLATILI CHE...