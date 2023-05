DOVE C’È UNA TRAGEDIA CI SONO GLI SCIACALLI – A FERRARA UN UOMO E UNA DONNA DI ORIGINI ALBANESI SI SONO FINTI DEI VOLONTARI PER ENTRARE NELLA CASA PIENA DI FANGO DI DUE ANZIANI E RUBARGLI 6 MILA EURO – QUANDO I POVERETTI SI SONO ACCORTI DEL FURTO HANNO CHIAMATO LA POLIZIA CHE HA ARRESTATO I DUE SCIACALLI - DA QUANDO LE CASE SONO STATE EVACUATE PER COLPA DELL'ALLUVIONE QUESTO È IL PRIMO CASO DI FURTO NELLE CASE DANNEGGIATE DAL MALTEMPO DENUNCIATO ALLE FORZE DELL'ORDINE...

Estratto da www.blitzquotidiano.it

alluvione a faenza

Sciacalli che si fingono volontari arrestati a Ravenna. Un uomo e una donna, di origine albanese, sono finiti in manette a Fornace Zarattini, quartiere alle porte della città, tra i più colpiti dagli allagamenti e per questo evacuato.

alluvione emilia romagna

I due si sono presentati a una coppia di anziani fingendo di unirsi ad altri volontari impegnati a rimuovere il fango dall’abitazione. Gli agenti in servizio antisciacallaggio, chiamati dai due anziani, hanno bloccato i sospettati trovati ancora in possesso del bottino.

viveri consegnati in canoa in emilia romagna 2

I proprietari dell’appartamento, subito dopo che i sedicenti volontari si erano allontanati, si sono subito accorti che erano spariti circa 6mila euro e per questo hanno avvisato le autorità. […]

Per Ravenna si tratta del primo episodio di sciacallaggio comprovato. Finora anche se per vari quartieri della città romagnola le voci di altri episodi analoghi si erano susseguite, non era stata depositata alcuna denuncia formale.

viveri consegnati in canoa in emilia romagna 3 ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA - MAIALI A MOLLO

alluvione emilia romagna 1 alluvione emilia romagna 4