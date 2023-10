18 ott 2023 15:36

DOVE SI MAGNA IN TRE, SI MAGNA IN 128 - QUELLA VOLTA CHE CLAUDIO ABBADO COSTRINSE GIOVANNI AGNELLI A IMPROVVISARE UNA GRANDE CENA AL CASTELLO DEL VALENTINO DOPO L’INAUGURAZIONE DELL’AUDITORIUM DEL LINGOTTO DOVE IL MAESTRO AVEVA DIRETTO LA BERLINER PHILARMONIKER - DOPO L’EVENTO, L’AVVOCATO LO AVEVA INVITATO A VILLA FRESCOT PER UNA CENA, MA ABBADO SPECIFICÒ CHE NON ERA SOLO: “CON ME CI SONO 128 ORCHESTRALI. DOVE VADO IO, VENGONO ANCHE LORO...”