Ferdinando Orlando e Lorenzo Costanzo

Ferruccio Pinotti per www.corriere.it

I due giovani italiani Ferdinando Orlando e Lorenzo Costanzo, già riconosciuti colpevoli a Londra dello stupro di una ragazza avvenuto il 26 febbraio 2017 in una discoteca di Soho, dovranno fare sette anni e mezzo di carcere ciascuno, a meno che non intervengano successive sentenze a ribaltare il verdetto.

Nel verdetto emesso il 15 ottobre scorso il giudice della Isleworth Crown Court di Londra si era riservato di rendere nota in seguito la durata del periodo di detenzione, come avviene nel Common Law anglosassone. All’epoca dei fatti Orlando era studente di Diritto internazionale, mentre Costanzo frequentava un master in business management.

Ferdinando Orlando e Lorenzo Costanzo

Le riprese delle telecamere

lorenzo costanzo 1

Su Ferdinando Orlando, 25 anni, e Lorenzo Costanzo, 26, pendevano quattro capi d’accusa relativi a una violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 25 anni al Toy Room Club, un locale di tendenza situato nei pressi di Oxford Street. I due, stando a quanto riferito dalla stampa inglese, avrebbero approcciato la ragazza sulla pista da ballo. La giovane aveva bevuto molto: lei stessa ha ammesso che aveva iniziato a bere alle 11 del mattino per festeggiare il compleanno di un amico e che avrebbe continuato sino a sera. Dopo qualche bacio in pista, i due avevano condotto la giovane in un sottoscala adibito a locale tecnico e lì avevano abusato di lei. Stando alle riprese delle telecamere interne visionate dalla polizia i tre sarebbero riapparsi 16 minuti dopo. Le immagini mostrerebbero i due intenti a sistemare gli abiti della ragazza, poi i due “postgraduate» sarebbero usciti dalla discoteca. Le telecamere li avevano ripresi anche mentre si «congratulavano» tra di loro, scambiandosi un «cinque» e mostrandosi immagini riprese col cellulare. La ragazza si sarebbe rifugiata dolorante e ubriaca nel bagno delle donne. Sarebbe stata trovata un’ora dopo dal personale del locale ed aiutata uscire. Accompagnata a casa da una coppia francese, era stata assistita dalla compagna di appartamento, che aveva chiamato la polizia e l’ospedale.

lorenzo costanzo e ferdinando orlando si congratulano dopo lo stupro lorenzo costanzo

L’arresto

Linvestigatore Rebecca Woodsford ha stabilito che poco dopo i fatti Costanzo aveva lasciato il Regno Unito e fatto ritorno in Italia, mentre Orlando era partito una settimana dopo. Costanzo era in seguito tornato in Inghilterra per seguire una partita di calcio a Londra ed era stato fermato in dogana a Heathrow, dove gli erano state notificate le accuse. Orlando avrebbe invece contattato la polizia e si sarebbe recato volontariamente nel Regno Unito. Interrogati dalla polizia, i due avevano offerto una diversa versione dei fatti, asserendo di avere avuto rapporti consensuali con la ragazza.

il luogo dello stupro 1 toy room club di londra ferdinando orlando 1 ferdinando orlando il luogo dello stupro 2