X, ex Twitter, in down oggi, giovedì 21 dicembre 2023: la piattaforma gestita da Elon Musk sta dando diversi problemi sia sul sito web sia nell’app mobile, come segnalato nelle ultime ore da migliaia di utenti in diversi Paesi, Italia inclusa. In molti rilevano che il social “non carica i post”, indicando diverse difficoltà nel visualizzare foto e video e, in alcuni casi, la comparsa del messaggio “Benvenuti in X” anziché i normali tweet del proprio feed. Sul sito Downdetector, le segnalazioni relative alla versione italiana del social sono iniziate a crescere da questa mattina, intorno alle ore 6.

[…] Anche gli utenti del servizio di abbonamento premium con spunta blu (X Pro) stanno riscontrando problemi, con il loro feed che mostrava il messaggio “In attesa di post”.

“Twitter non carica i post. È come se mi fossi iscritto stamattina (dal 2013..) e dovessi ripartire da capo” spiega un utente, precisando che la piattaforma “mi chiede chi voglio seguire!”.

Il motivo del disservizio che oggi, 21 dicembre 2023, sta colpendo X (ex Twitter) non è ancora noto. Il down, rilevato a livello globale, riguarda il feed della piattaforma dove “non si vede nessun post” indicano gli utenti colpiti dal problema. […]

