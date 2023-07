17 lug 2023 18:38

DRAGONE ARROSTO – 40 GRADI VI SEMBRANO INSOPPORTABILI? IN CINA LA COLONNINA DI MERCURIO È ARRIVATA A 52,2 GRADI. UN RECORD PER LUGLIO – LA TEMPERATURA È STATA REGISTRATA NEL VILLAGGIO DI SANBAO, NEL NORD-OVEST DEL PAESE – MA ANCHE IN CALIFORNIA NON SE LA PASSANO BENE, CON UN CALDO OPPRIMENTE, 51 GRADI NELLA DEATH VALLEY, E VASTI INCENDI…