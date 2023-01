IL DRAMMA DELL’INCREDIBILE HULK – L'EX WRESTLER HULK HOGAN NON SENTE PIÙ LE GAMBE E POTREBBE FINIRE SU UNA SEDIA A ROTELLE. UN PROBLEMA CHE SAREBBE LA CONSEGUENZA DI UN INTERVENTO ALLA SCHIENA RIUSCITO MALE – IL 69ENNE HA CONFESSATO IL SUO PROBLEMA ALL’AMICO ED EX COLLEGA KURT ANGLE: “DEVE CAMMINARE CON UN BASTONE, LA SITUAZIONE È GRAVE” – VIDEO

DAGONEWS

hulk hogan4

Un amico della superstar del wrestling Hulk Hogan, ha dichiarato che il campione ha perso la sensibilità nella parte inferiore del corpo in seguito ad un intervento chirurgico alla schiena.

Ora è costretto a dover usare un bastone per camminare. Hogan, 69 anni, il cui nome legale è Terry Gene Bollea, è stato sottoposto a un intervento sconosciuto in cui gli sono stati rimossi i nervi dalla schiena.

Ulteriori dettagli sull'intervento non sono stati resi noti e non è chiaro se i danni alle gambe di Hogan siano permanenti.

Lunedì sera ha condiviso una foto di se stesso ad un evento dove sembrava stare in piedi senza aiuto, il che fa pensare che si stia riprendendo.

hulk hogan3

Il signor Hogan non ha affrontato pubblicamente la questione. Il DailyMail ha cercato di contattare il rappresentante di Hogan per un commento.

“Ora non sente più le gambe. Quindi deve camminare con un bastone, il che, sapete, è piuttosto grave", ha dichiarato l'amico Angle.

Il sei volte campione del mondo dei pesi massimi della WWE è apparso la scorsa settimana a Philadelphia in occasione del 30° anniversario di WWE Raw.

Gli infortuni non sono rari tra i campioni della WWE, molti dei quali hanno visto la loro carriera interrompersi a causa di colpi devastanti alla schiena, alla testa e al collo, per citarne solo alcuni.

“Ha messo il suo cuore e la sua anima in questo business che l'ha divorato", ha detto Angle.

hulk hogan2

Hogan ha parlato apertamente degli interventi subiti in passato per rimediare ai danni subiti sul ring.

Nel 2021, sua figlia Brooke ha dichiarato che si è sottoposto a un totale di 25 interventi chirurgici.

“Le mie ginocchia sono finte, le anche sono finte, la schiena è piena di metallo e parte della mia faccia è piena di metallo", ha detto.

Nel 2006, Hogan ha subito una lieve lacerazione del menisco del ginocchio destro, anche se all'epoca ha rifiutato di sottoporsi a un intervento chirurgico.

In quell'occasione ha detto di aver iniziato a fare i conti con l'età e con il fatto che la sua carriera di atleta professionista stava probabilmente tramontando.

hulk hogan1

Hogan non lottava dal 2013, quando è apparso in un incontro per la TNA Wrestling.

I numerosi infortuni e gli interventi chirurgici per porvi rimedio lo hanno costretto a porre fine alla sua carriera di wrestler.

Tuttavia, fosse stato per lui, avrebbe avuto un ultimo incontro di addio.

HULK HOGAN hulk hogan KAMALA E HULK HOGAN KAMALA E HULK HOGAN hulk hogan hulk hogan KING KONG BUNDY E HULK HOGAN hulk hogan hulk hogan donald trump andre the giant hulk hogan ex wrestler