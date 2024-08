31 ago 2024 12:20

DRAMMA A FONDI, IN PROVINCIA DI LATINA: UNA 24ENNE È MORTA IN UN INCIDENTE STRADALE, GRAVE IL FIGLIO DI POCHI MESI. ALLA GUIDA DELL'AUTO C'ERA IL COMPAGNO 22ENNE DELLA GIOVANE, CHE È RISULTATO POSITIVO AD ALCOL E DROGA - L'UOMO E SUA SORELLA, ANCHE LEI IN MACCHINA, SONO STATI PORTATI IN OSPEDALE - L'AUTO È USCITA DI STRADA E SI È RIBALTATA PIÙ VOLTE...