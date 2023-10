DRAMMA A ROMA: UNA DONNA DI 58 ANNI È STATA TRAVOLTA E UCCISA DA UN SUV, A DUE PASSI DA PIAZZA VENEZIA – LA VITTIMA È LAURA PESSINA, TURISTA DI MILANO, CHE STAVA ATTRAVERSANDO LA STRADA INSIEME AL MARITO QUANDO UNA MACCHINA, ALLA CUI GUIDA C’ERA UN 78ENNE, L’HA UCCISA...

incidente mortale a roma 1

Ha perso la vita sulle strade di Roma Laura Pessina, la milanese 58enne in vacanza nella capitale con il marito investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto martedì, Laura è morta in ospedale ieri 18 ottobre. Anche il marito è rimasto ferito.

incidente mortale a roma 8

La tragedia stradale è avvenuta intorno all’una in via del Teatro Marcello, in pieno centro storico, fra l'Altare della Patria e il ghetto ebraico. La 58enne è stata travolta all'altezza di via Montanara mentre attraversava la strada. A colpirla un suv, al volante un uomo italiano di 78 anni che si è fermato per chiamare i soccorsi. […]

