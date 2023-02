LA DROGA DA', IL DRONE TOGLIE - UNO SPACCIATORE DI FIUMICINO È STATO ARRESTATO GRAZIE ALL'USO DI UN VELIVOLO TELECOMANDATO - L'OPERAZIONE E' PARTITA DOPO CHE ERANO STATI SEGNALATI MOVIMENTI SOSPETTI ALL’INTERNO DI UN'ABITAZIONE SORVEGLIATA DA CANI DA GUARDIA - QUANDO GLI AGENTI HANNO FATTO IRRUZIONE NELLA CASA, L'UOMO HA CERCATO DI FUGGIRE SUI TETTI, BUTTANDO LA COCAINA PER STRADA, MA…

Estratto dell'articolo di Flaminia Savelli per www.ilmessaggero.it

Hanno nascosto il drone in una delle case di fronte e per giorni hanno registrato orari e spostamenti dello spacciatore. Un lavoro delicato per gli agenti della Polaria di Fiumicino il cui obiettivo era sorprendere il pusher con le dosi di stupefacenti. E per non insospettirlo, hanno attivato la telecamera del drone monitorando da remoto tutto ciò che avveniva. Solo quando hanno visto l’uomo attivarsi, e il via vai al cancello di casa aumentare, hanno fatto scattare il blitz.

A quel punto le squadre della polizia hanno circondato l’abitazione e dopo un inseguimento, finito sui tetti, con l’uomo che tentava di disfarsi della droga, sono scattate le manette e il sequestro della droga. Oltre un chilo di cocaina. Insieme al pusher è scattata la denuncia anche per il cliente che aveva appena acquistato la dose.

LA SOFFIATA

Gli accertamenti sono scattati la scorsa settimana in via dell’Idroscalo a Fiumicino, lungo il litorale romano, dove erano stati segnalati movimenti sospetti all’interno dell’abitazione sorvegliata da cani da guardia, tre pitbull. […] «[…] Attivando un aeromobile a pilotaggio remoto - cioè il drone - invece, eravamo certi di poter agire indisturbati. […]» spiegano gli investigatori.

[…]Quando - da remoto - i poliziotti hanno notato che nell’appartamento del pusher il via vai dei clienti era sempre più frequente, hanno fatto scattare la trappola. L’operazione è stata avviata la scorsa settimana con le auto della polizia, e pattuglie in borghese, che hanno circondato l’abitazione dell’uomo proprio mentre stava avvenendo lo scambio con un cliente. […]

LA FUGA

L’uomo, alla vista delle divise blu, ha tentato la fuga salendo sul tetto. Durante la corsa ha provato anche a disfarsi dello stupefacente lanciando le dosi proprio dal tetto. Era comunque troppo tardi: gli agenti hanno recuperato le dosi mentre i colleghi procedevano con l’arresto. […]