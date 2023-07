Da open.online

L’assassino di Michelle Causo minacciato a Primavalle. Sul portone del 17enne O.D.S., accusato dell’omicidio della ragazza, ieri mattina è comparsa una scritta: «Infame». Sull’asfalto, dopo il marciapiede, ce n’era un’altra: «Hai vita breve, pezzo di m. Oliver (il nome del ragazzo, ndr)».

L’edizione romana di Repubblica, che pubblica la foto della scritta, aggiunge che in via Dusmet anche la targhetta del citofono è stata imbrattata. E secondo il quotidiano non si tratta della voglia di vendetta che circola nel quartiere. Ma la tempistica della comparsa delle scritte potrebbe non essere casuale. Nel senso che sono apparse dopo il racconto di un’amica di Michelle sui debiti del ragazzo. Che ammonterebbero a 2 mila euro e non a venti. Una circostanza nel frattempo smentita dalla famiglia.

La riscossione

Ma che potrebbe spiegare l’omicidio della ragazza e il tentativo di disfarsi del cadavere. Anche la zia Viviana Bertonelli ha raccontato che la ragazza aveva dei piccoli lavoretti e prestava soldi agli amici. In questo quadro, chi ha scritto le minacce sotto il portone di O.D.S. forse voleva lanciare un segnale a lui. Che invece ha parlato di un debito di 20 euro.

Secondo il quotidiano gli inquirenti non escludono che la ragazza sia stata mandata da qualcuno a riscuotere. In questo quadro avrebbe senso anche la questione della droga che il ragazzo produceva. E quella che rivendeva agli amici.

L’altra pista

Ma c’è anche un’altra pista. Ne parla oggi il Corriere della Sera Roma. La lite tra i due ragazzi poi sfociata nell’omicidio sarebbe collegata a un guaio con la giustizia dello stesso O.D.S. Che avrebbe ricattato ragazzine conosciute sui social network. Intanto I profili social del ragazzo nato in Italia da genitori dello Sri Lanka continuano a ricevere nuove iscrizioni. Sono arrivate a oltre 15mila, ma si tratta di persone che vogliono insultarlo, augurandogli nel migliore dei casi il carcere a vita. Nel frattempo il legale difensore del minorenne, Daniele Meles, mantiene sempre il silenzio su tutta la vicenda.

MICHELLE, OGGI I FUNERALI IN ATTESA DELLE RISPOSTE LA FAMIGLIA: BASTA FALSITÀ

Le verità non dette sul movente dell'omicidio di Michelle Maria Causo sono contenute nelle chat che la 17enne si è scambiata con il coetaneo accusato di averla uccisa con una ventina di coltellate, esattamente una settimana fa, nel quartiere romano di Primavalle, alla periferia ovest della città.

Perché la vittima è andata a casa del suo assassino la mattina di mercoledì scorso? E qual è la vera motivazione che lo ha portato ad accanirsi con tanta ferocia sul corpo di una ragazza indifesa? Gli inquirenti contano di avere una risposta a queste domande dall'analisi dei cellulari di entrambi.

L'aspirante trapper, arrestato con l'accusa di omicidio volontario, occultamento e vilipendio di cadavere, ha spiegato durante gli interrogatori che la litigata con Michelle, finita nel sangue, sarebbe stata originata da un debito di poche decine di euro (legato al consumo di cannabis), che lui avrebbe avuto nei confronti della coetanea. Un'amica della ragazza parla di 1.500 euro.

