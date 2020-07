DROGA, SOLDI DA NASCONDERE E MICROSPIE – CARABINIERI ARRESTATI A PIACENZA, I DIALOGHI TRA L’APPUNTATO MONTELLA E LA COMPAGNA (COMPLICE) FINITA AI DOMICILIARI - LUI PARLA DEL TRAFFICO DI DROGA, LEI LO AIUTA. NEGLI ULTIMI MESI D’INDAGINE, MONTELLA TROVA UNA CIMICE SULLA SUA AUDI A4. A QUEL PUNTO DECIDE DI "BONIFICARE" LE MACCHINE DEI COMPLICI E QUELLA DELLA COMPAGNA

Cesare Giuzzi per corriere.it

Uniti nella vita e negli affari. Peppe e Mary condividono tutto. L’appuntato Giuseppe Montella le racconta gli affari, le sue frequentazioni con i fratelli spacciatori Giardino, i soldi che arrivano dai pusher. Lei lo aiuta, lo consiglia, è complice nell’accompagnarlo a ritirare lo stupefacente con la sua auto e a nasconderlo. Maria Luisa Cattaneo, 38 anni, è la compagna del carabiniere infedele Montella. L’appuntato riesce a far ottenere alla compagna un pass per entrare nella Zona a traffico limitato di Piacenza. Il pass in realtà sarebbe riservato a chi svolge «funzione di ordine pubblico».

La richiesta alle autorità comunali è incredibilmente firmata dal comandante della stazione Levante, il maresciallo Marco Orlando, con tanto di timbro e la dicitura «moglie del signor Montella». I due stanno insieme da quattro anni, dopo che l’appuntato s’è separato dalla moglie dalla quale ha avuto un figlio, oggi undicenne.

Il bambino viveva con la coppia nella villetta di Gragnano Trebbiense oggi sotto sequestro e dove abita ancora la madre del carabiniere. Dalle carte dei magistrati che indagano sulla caserma degli orrori di via Caccialupo a Piacenza, emergono dettagli che fanno rabbrividire. Come quando il padre Peppe Montella racconta compiaciuto al bambino di essersi «stirato» per aver «pestato» con troppa violenza un arrestato:

Padre: «Ieri mi sono fatto un male».

Figlio: «Cosa ti sei fatto?»

Padre: «Mi sono...quasi...secondo me ho preso un piccolo strappo»

Figlio: «Facendo che roba?»

Padre: «Perché sono corso dietro a un negro per prenderlo che se ne era scappato ...e a freddo min... mi sono fatto un male della Madonna»

Figlio: «L’hai preso poi?»

Padre: «Mmm»

Figlio: «Gliele avete date?»

Padre: «Mmm»

Figlio: «Chi eravate?»

Padre: «Io, Giacomo (n.d.r.: Giacomo Falanga), Salvo (n.d.r.: Salvatore Cappellano) Daniele (n.d.r.: Daniele Spagnolo) Angelo (n.d.r.: Angelo Esposito)

Figlio: «Chi l’ha picchiato?»

Padre: «Eh un po’ tutti che se mi fa male caz...!!! Un male ho sentito ieri mi sono dovuto mettere l’Arnica, cerotti. Ho fatto lo scatto a freddo!!».

L’appuntato Montella si vanta delle violenze e degli abusi che commette indossando la divisa. Ma non solo. Perché nelle intercettazioni con la compagna Mary Cattaneo parla tranquillamente dei soldi da nascondere del traffico di droga, delle «partite» di stupefacente da acquistare e le fornisce anche piccole dosi di marjiuana per uso personale. Lo aiuta, ad esempio, a nascondere la droga in casa:

Montella: «Senti il profumo che fa quel coso»

Compagna: «Eh si...»

Montella: «Amore è resina pura. Fatto veramente bene...porto su lo mettiamo un attimo nel..nel..nella parte di dietro in lavanderia no?»

Compagna: «E se lo metti sul balcone?»

Montella: «No allora lo metto nel garage dai, c’ho le chiavi qua..... un attimo a volo nel garage»

Compagna: «Lo metto sul balcone se vuoi?»

Montella «Ma amore..se mai lo pe... se perdo?».

Compagna: «Te lo metto dentro un barattolo»

I due sono non solo sono consumatori di «erba», frequentano pregiudicati e hanno un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi, ma condividono anche la contabilità degli affari. Ne è prova una conversazione che gli investigatori del Nucleo di polizia tributaria delle fiamme gialle di Piacenza intercettano in auto. Si parla di una cartellina all’interno della quale sono nascosti contanti. Una grossa cifra: «Amore questa cartellina con i soldi posso metterla nel baule?», chiede Mary Cattaneo. Il compagno però ha necessità di soldi cash e le chiede di lasciarla «davanti»: «No amore mettila davanti perché mi servono i soldi, ho solo 50 euro.......... anzi ti.. sfilami da dentro 100 euro e poi quella la metti nel baule».

