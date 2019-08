19 ago 2019 15:02

DROGATI DI INTERNET - DOPO 7 GIORNI SENZA CONNETTERSI SI VA IN CRISI CON SINTOMI D'ASTINENZA SIMILI ALLE DROGHE - UNA GUIDA PER STACCARE LA SPINA SENZA TRAUMA E RILASSARSI SENZA ANDARE IN TILT: LASCIATE IL TELEFONO A CASA E SPENTO, MA SE LA SEPARAZIONE È INDIGERIBILE, ALLORA VA IN MODALITÀ SILENZIOSA - APPREZZATE IL TEMPO GUADAGNATO E…