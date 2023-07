I DRONI HANNO SVEGLIATO I CIVILI RUSSI: SI SONO ACCORTI FINALMENTE DI ESSERE IN GUERRA – PER L'UCRAINA IL VERO SCOPO DEGLI ATTACCHI AEREI SU MOSCA NON È COLPIRE OBIETTIVI STRATEGICI, MA PORTARE LA BRUTALITÀ DEL CONFLITTO NEL CUORE DEL TERRITORIO NEMICO. FAR PIOMBARE LA POPOLAZIONE NEL TERRORE E MOSTRARE LA FRAGILITÀ DI “MAD VLAD” – E SULLE ANNUNCI IMMOBILIARI, QUANLCUNO HA COMINCIATO A SCRIVERE: “IL PALAZZO SI TROVA ACCANTO A UNA BATTERIA DELL'ANTIAEREA” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Anna Zafesova per www.lastampa.it

attacco con droni a mosca - 30 luglio 2023

[…] È questo il vero bersaglio dei droni ucraini. Ancora prima di colpire obiettivi strategici come caserme, centri di comando, centrali di hacker dei servizi segreti russi, uffici del ministero della Difesa o il Cremlino - tutti presi di mira negli ultimi mesi da attacchi arditi e spettacolari che però non hanno procurato molti danni - lo scopo dei velivoli lanciati su Mosca è quello di squarciare il muro di gomma che la isola dalla realtà brutale della guerra.

Perché tutti si rendono conto, come scrive l'analista militare britannico Lawrence Freedman, che una guerra cominciata da Mosca deve finire a Mosca, e lo scopo ultimo di tutte le mosse dell'Ucraina e dei suoi alleati è quello di infliggere alla Russia un colpo tale da costringere Vladimir Putin a fermarsi.

attacco con droni a mosca - 30 luglio 2023

In altre parole, il prezzo di una guerra iniziata (anche) per tornare a piacere ai propri sudditi deve diventare troppo pesante per chi la sostiene, e per chi fa finta che non esista. Lo strillo della ragazza che ieri in uno dei primi filmati sull'attacco dei droni alla City di Mosca gridava istericamente «Andiamocene!» è una reazione di terrore e choc, come se non fossero esistite le città ucraine bombardate per 500 giorni, come se la guerra per lei fosse iniziata soltanto in quel momento.

Volodymyr Zelensky ieri ha chiamato «naturale e giusto» riportare la guerra in territorio russo. Per gli ucraini, l'obiettivo non è solo quello di vedere anche i russi provare almeno un milionesimo della loro paura e del loro dolore: si tratta di saggiare le difese, e di mostrare la vulnerabilità di Mosca, e di un regime che appare incapace di difendere la propria capitale molto più di quando sia difesa Kyiv.

attacco con droni a mosca - 30 luglio 2023

[…] qualcuno ha già aggiunto nelle inserzioni sulla vendita degli immobili, accanto a vantaggi come la vista e il parcheggio, anche la nota «il palazzo si trova accanto a una batteria dell'antiaerea».

In un Paese normale, due droni che colpiscono il quartiere degli affari, la vetrina più moderna e scintillante dell'ambizione moscovita, volando indisturbati per 600 chilometri (o venendo lanciati direttamente dal territorio russo, che forse sarebbe ancora più clamoroso), avrebbero provocato come minimo una polemica.

JOE BIDEN E VOLODYMYR ZELENSKY AL VERTICE NATO DI VILNIUS

Ma la televisione, invece delle macerie e delle esplosioni, mostra Putin che a Pietroburgo ammira la sfilata della marina militare, e anche chi è andato in Rete a vedere le notizie non censurate torna rapidamente all'attività principale del moscovita medio: fare finta di niente.

I cronisti indipendenti della cooperativa Bereg hanno raccolto le reazioni degli abitanti dei grattacieli della City: dopo il primo spavento, qualcuno resta fiducioso, qualcuno decide di accelerare la propria fuga dalla Russia, qualcuno chiede (inutilmente) di abbassare l'affitto o di venire spostato in home working, ma nessuno trae conclusioni che vadano oltre una tattica di sopravvivenza personale. […]

attacco con droni a mosca - 30 luglio 2023 attacco con droni a mosca - 30 luglio 2023 attacco con droni a mosca - 30 luglio 2023 attacco con droni a mosca - 30 luglio 2023