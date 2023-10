2 ott 2023 18:52

DRONI E RICOSTRUZIONI 3D PER ACCERTARE LA DINAMICA DELL’INCIDENTE DI CIRO IMMOBILE A ROMA: CI MANCANO SOLO I “RIS DI PARMA” – LO SCORSO 16 APRILE IL SUV DEL CALCIATORE SI SCONTRÒ CONTRO UN TRAM SUL LUNGOTEVERE A ROMA: AD OGGI NON SI È CAPITO DI CHI FOSSE LA COLPA DELL’INCIDENTE - ORA LA PALLA PASSA A UN ESPERTO CHE DOVRÀ RICOSTRUIRE LA DINAMICA DELLO SCONTRO. IMMOBILE SOSTIENE DI ESSERE PASSATO CON IL VERDE. MA ANCHE L’AUTISTA DEL TRAM, E LO CONFERMANO I PASSEGGERI, DICE DI NON AVER “BRUCIATO” IL SEMAFORO…