il mad friday nelle citta' del regno unito 26

Dagonews

C’è una cosa che i britannici sanno fare benissimo: bere! E uno dei periodi migliori dell’anno per farlo sono le vacanze di Natale. Ieri su Dagospia vi abbiamo raccontato (e mostrato) le follie del “Thirsty Thursday” (il giovedì “assetato”). Oggi tocca invece al “mad Friday”, conosciuto anche come “il venerdì dell’occhio nero”, per ovvi motivi legati alle risse alcoliche che si scatenano.

il mad friday nelle citta' del regno unito 29

Il “mad Friday” è ovviamente il venerdì prima di Natale, quello in cui i lavoratori escono dai loro uffici e sanno che avranno davanti un bel po’ di riposo e quindi bevono ancora più del solito. I festaioli hanno turbato la quiete di tutta la Gran Bretagna (il Daily Mail segnala in particolare le città di Cardiff, in Galles, e Leeds): in molti casi è dovuta intervenire la polizia o direttamente l’ambulanza…

il mad friday nelle citta' del regno unito 27

