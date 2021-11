4 nov 2021 17:44

DU DOSI IS MEGL CHE ONE - AL VIA IL RICHIAMO AI VACCINATI CON JOHNSON & JOHNSON: È POSSIBILE PRENOTARSI DAI MEDICI DI BASE, NELLE FARMACIE E AL CUP, PURCHE' SIANO PASSATI ALMENO SEI MESI DALLA PRIMA DOSE - NON CI SONO LIMITI DI ETA' PERCHE' TUTTI I DATI INDICANO UN CALO DELLA PROTEZIONE DALL'INFEZIONE (MA NON DALLA MALATTIA GRAVE) - MA E' NECESSARIO ACCELERARE ANCHE SULLE TERZE DOSI...