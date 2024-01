11 gen 2024 18:00

DUA LIPA, SE FAMO 'NA FOTO? - ROBERTO GUALTIERI VOLA OLTREOCEANO PER LA CERIMONIA DEI "GOLDEN GLOBES" E, SUL RED CARPET, FERMA LA CANTANTE PER SCATTARSI UNA FOTO - COME UNA FAN QUALUNQUE, IL SINDACO DI ROMA SI È MESSO IN POSA QUALCHE SECONDO INSIEME ALLA BOMBASTICA ARTISTA - COME MAI IL CAMPIDOGLIO NON HA PUBBLICATO FOTO UFFICIALI DEL VIAGGIO DI GUALTIERI? PAURA DELL'INCAZZATURA DEI ROMANI, ALLE PRESE CON I RIFIUTI E IL TRAFFICO DELLA CAPITALE?