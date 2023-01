3 gen 2023 16:20

DUBAI SE LA BIRRA NON CE L'HAI? – PER ACCALAPPIARE GLI "ASSETATI" TURISTI OCCIDENTALI L’EMIRATO DI DUBAI HA RESO GRATUITA LA LICENZA PER CONSENTIRE DI BERE ALCOL IN CASA E HA TAGLIATO LA TASSA DEL 30% SUI LIQUORI – I PAESI DEL GOLFO FANNO A GARA PER ATTIRARE I TURISTI OCCIDENTALI CHE DIFFICILMENTE VANNO A TRASCORRERE LE FERIE IN UN PAESE DOVE È VIETATO SCOLARSI QUALCHE BIRRA...