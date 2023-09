DUE ALPINISTI SONO MORTI DOPO ESSERE PRECIPITATI MENTRE SCALAVANO LE PENDICI DELL’ORTLES IN ALTO ADIGE – LE DUE VITTIME, UN 46ENNE DI ORIGINI ROMENE RESIDENTE A VICENZA E UN 35ENNE BAVARESE, FACEVANO PARTE DI DUE GRUPPI INDIPENDENTI – LA CADUTA A CIRCA 3.100 METRI, QUANDO UNO DEI DUE (RESTA DA ACCERTARE CHI) SAREBBE SCIVOLATO, TRAVOLGENDO GLI ALTRI SCALATORI SOTTO DI LUI – CI SONO STATI ANCHE DUE FERITI: DUE ITALIANI, AMICI DELLA VITTIMA VICENTINA CHE...

Nuova tragedia in alta quota: sulle pendici altoatesine dell'Ortles dove due alpinisti hanno perso la vita. Le vittime, un uomo di 46 anni di origini romene residente in provincia di Vicenza e un 35enne tedesco di Monaco di Baviera, facevano parte di due gruppi indipendenti e stavano salendo la vetta sulla via normale. All'improvviso, verso le 6.20, quello più in alto dei due - gli inquirenti stanno cercando di stabilire chi fosse - è scivolato sulla neve fresca o forse ha perso l'appiglio e, a una quota di 3.100 metri, è caduto travolgendo tutti gli altri alpinisti sotto di lui. […]

LE DUE COMITIVE IN CORDATA COINVOLTE

I due gruppi, tre italiani e diversi tedeschi, stavano risalendo un tratto non particolarmente difficile della via normale sulla parete sulle Alpi Retiche meridionali e non erano in cordata; questo ha forse permesso di salvare la vita a gran parte di loro. […] Immediata l'allerta da parte degli amici […]. In pochi minuti è intervenuto dalla Lombardia l'elicottero di emergenza Elisondrio che si è levato in volo da Caiolo […]

I SOCCORSI E IL RECUPERO DEI MORTI E DEI FERITI SULL'ORTLES

. L'Aiut Alpin Dolomites è quindi intervenuto per soccorrere gli altri due italiani, amici della vittima vicentina: uno dei due scalatori si era ferito a una caviglia e non riusciva a scendere a valle in autonomia, mentre l'atro membro del gruppo era comprensibilmente sotto shock. I turisti tedeschi, invece, hanno raggiunto da soli la valle sottostante dove, nella stazione della guardia di finanza, si sta ora cercando di ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell'accaduto. […]

