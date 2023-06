DUE BIMBI DI SEI E OTTO ANNI SONO STATI AVVISTATI DALLA POLIZIA MENTRE BARCOLLAVANO E A MALAPENA RIUSCIVANO A REGGERSI IN PIEDI A ROMA: I PICCOLI, MAGRISSIMI E SENZA FORZE, AVEVANO IL CORPO COPERTO DA LIVIDI, BRUCIATURE DI SIGARETTE E MORSI DI TOPI - NON MANGIAVANO DA GIORNI E NON È ESCLUSO CHE VENISSERO REGOLARMENTE PICCHIATI – LA MADRE, UNA DONNA DI ORIGINE ROM, È STATA ARRESTATA. INDAGATA ANCHE LA SUOCERA CHE AVREBBE…

Estratto dell'articolo di Mic. All. per “il Messaggero”

Si sono accorti di loro due agenti di polizia giudiziaria in borghese: due bambini, di sei e otto anni, camminavano da soli per strada e facevano fatica quasi a reggersi in piedi. Magrissimi, pallidi, senza forze, con il corpo coperto da lividi, bruciature di sigaretta e strani segni. Quando li hanno fermati e si sono messi a parlare con loro, hanno capito che i piccoli non mangiavano da giorni.

Erano denutriti e disidratati. Li hanno soccorsi e poi hanno inviato una segnalazione alla Procura facendo scattare le indagini che, nei giorni scorsi, hanno portato all'arresto della mamma dei due bambini: è accusata di maltrattamenti.

È stata iscritta sul registro degli indagati anche la madre del compagno della donna - che non è il padre dei bambini -, alla quale quel giorno erano stati affidati i piccoli.

[…] sono stati trovati sul loro corpo diversi morsi di animale, probabilmente di topo. Sul punto, il pubblico ministero titolare del fascicolo ha disposto un approfondimento: nei prossimi giorni arriverà in Procura il risultato delle indagini mediche, che dovrebbero chiarire la natura delle lesioni riscontrate sulla pelle dei piccoli: molte sono compatibili con i segni lasciati da bruciature di sigaretta.

Un elemento che, se confermato, potrebbe aggravare la posizione delle indagate. Un dato certo riguarda invece lo stato di denutrizione e di scarsa cura: anche le condizioni igieniche dei piccoli erano precarie. Ora sono stati entrambi trasferiti in una casa famiglia.

La madre è stata arrestata. La donna, di origine rom, non viveva in un campo nomadi: abitava con il nuovo compagno in un appartamento. Trasferendosi, aveva portato con sé anche i bambini. Per l'accusa, però, avrebbe presto smesso di prendersene cura, abbandonandoli a se stessi, oppure affidandoli alla "suocera", finita pure lei sotto inchiesta per non avere accudito i piccoli.

[…] non è escluso che i due bambini siano stati anche picchiati in modo violento, oltre ad essere stati praticamente abbandonati. Sono in corso accertamenti per capire se ci siano altre persone responsabili dei maltrattamenti. Nel frattempo, la donna resta sottoposta alla misura cautelare.

