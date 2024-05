9 mag 2024 11:13

DUE CADAVERI E MOLTI DUBBI – È GIALLO SULLA MORTE DI PIETRO DELIA E LAURA LUPO, I DUE CONIUGI TROVATI MORTI NELLA LORO CASA DI PALERMO: IN UN PRIMO MOMENTO IL CASO ERA STATO LIQUIDATO COME UN OMICIDIO-SUICIDIO, MA NON CONVINCONO LE FERITE SUI CORPI - LA DONNA, CHE AVREBBE ESPLOSO QUATTRO COLPI DI PISTOLA CONTRO IL MARITO, SI È UCCISA CON UN COLPO ALLA TESTA, MA HA UNA STRANA FERITA SUL COLLO. L’UOMO È STATO RAGGIUNTO DALLA SCARICA DI PROIETTILI AL TORACE: NON SI CAPISCE SE…