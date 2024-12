DUE CARABINIERI SONO INDAGATI PER DEPISTAGGIO E FAVOREGGIAMENTO IN RELAZIONE ALLA MORTE DEL 19ENNE EGIZIANO RAMY ELGAML AL CORVETTO - NELL’INCHIESTA ERA GIÀ STATO INDAGATO UN ALTRO MILITARE, QUELLO CHE ERA ALLA GUIDA DELLA MACCHINA CHE HA INSEGUITO IL GIOVANE IN SCOOTER - IL RAGAZZO ERA A BORDO DEL MOTORINO, GUIDATO DA UN AMICO: I DUE NON SI SONO FERMATI A UN POSTO DI BLOCCO…

Ramy: carabinieri indagati per depistaggio e favoreggiamento

ramy elgaml

(ANSA) - Sono stati iscritti per i reati di frode processuale e depistaggio e per favoreggiamento personale - non per falso come comunicato in precedenza e come poi precisato da fonti della Procura di Milano - i due carabinieri indagati nel nuovo filone dell'inchiesta sulla morte del 19enne Ramy Elgaml, caduto dallo scooter guidato da un amico il 24 novembre durante un inseguimento, dopo che i due giovani non si erano fermati ad un posto di blocco.

Nell'inchiesta era già stato indagato per omicidio stradale il carabiniere che guidava la macchina che ha inseguito i giovani. Accusa contestata pure al 22enne che guidava lo scooter, anche arrestato per resistenza. Oggi i due carabinieri indagati nella nuova tranche hanno ricevuto informazioni di garanzia, nelle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo coordinate dal procuratore Marcello Viola e dai pm Giancarla Serafini e Marco Cirigliano.

