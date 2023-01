DUE CONIUGI SONO STATI TROVATI MORTI A TRANI, IN PUGLIA: IL CORPO DI TERESA DI TONDO, 44 ANNI, È STATO RITROVATO CON NUMEROSE FERITE DI ARMA DA TAGLIO. QUELLO DEL MARITO, MASSIMO PETRELLI, 52 ANNI, IMPICCATO IN GIARDINO – SEMBRA CHIARO CHE SI TRATTI DI OMICIDIO-SUICIDIO: A CHIAMARE I SOCCORSI È STATA LA FIGLIA DEI DUE, ADOLESCENTE…

Da www.today.it

MASSIMO PETRELLI TERESA DI TONDO

Dramma in una villetta nelle campagne di Trani. Un uomo di 52 anni, Massimo Petrelli, e la moglie 44enne Teresa Di Tondo, sono stati trovati senza vita nell'abitazione in cui vivevano. La coppia era sposata e aveva una figlia adolescente. La donna è stata ritrovata con numerose ferite di arma da taglio, mentre il marito è stato trovato impiccato in giardino.

TERESA DI TONDO

Secondo le prime ipotesi investigative l'uomo avrebbe ucciso la donna e poi si sarebbe suicidato. A chiamare i soccorsi potrebbe essere stata proprio la giovane figlia, che non era in casa al momento del presunto omicidio-suicidio. Petrelli lavorava in una ditta per la lavorazione di marmi, sua moglie in una cooperativa attiva nel sociale. I carabinieri stanno indagando sul caso per chiarire la dinamica della tragedia, interrogando anche familiari e amici.