11 feb 2023 15:10

DUE DONNE SONO STATE UCCISE A CATANIA DA UN UOMO, CHE SI È SUICIDATO POCO DOPO, DAVANTI A UNA CASERMA DEI CARABINIERI – IL KILLER AVEVA UNA RELAZIONE EXTRACONIUGALE CON LA PRIMA VITTIMA, ASSASSINATA MENTRE SI TROVAVA IN AUTO SUL LUNGOMARE, E CONOSCEVA ANCHE LA SECONDA, ANCHE SE NON È CHIARO IL MOTIVO DELL’ASSASSINIO – PER GLI INVESTIGATORI CI SAREBBE UN COLLEGAMENTO TRA...