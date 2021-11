UN “MONTE” DI ESUBERI - POTREBBERO ARRIVARE A 4MILA I LICENZIAMENTI DA MPS PER PER AVERE L’OK DELL’UE SULLA PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE STATALE. LA CIFRA È EMERSA DALLA RELAZIONE DELL’AD BASTIANINI ALLA COMMISSIONE D’INCHIESTA SULLE BANCHE - ORCEL AVREBBE CHIESTO UN AUMENTO DI CAPITALE DA 6,3 MILIARDI, “CONSIDERATO ECCESSIVO DAL MEF”. POI HA SPIEGATO CHE PADOAN “SI È ASTENUTO DA OGNI DECISIONE” (COME DAGO-ANTICIPATO)