DUE PIEDI, DUE MISURE – VI RICORDATE DEL CASO DEL GIUDICE RAIMONDO MESIANO, L’AUTORE DELLA SENTENZA FININVEST-CIR CHE FINÌ “KILLERATO” DA MEDIASET PER LE SUE CALZE COLOR TURCHESE? ALL’EPOCA INTERVENNERO ADDIRITTURA L’ANM E L’ORDINE DEI GIORNALISTI, CHE SOSPESE IL DIRETTORE DI “VIDEONEWS”, CLAUDIO BRACHINO. MA ORA CHE NEL MIRINO C’È IL MINISTRO CARLO NORDIO, REO, SECONDO “REPUBBLICA” E “FATTO”, DI ESSERSI PRESENTATO A TAORMINA CON I MOCASSINI SENZA CALZE (SIC!) TUTTO TACE – GLI ARTICOLI SUL LOOK “SOSPETTO” DEL GUARDASIGILLI

carlo nordio con mocassino senza calze al festival taobuk di taormina

Estratto dell'articolo di Paolo Bracalini per “il Giornale”

Dopo gli assalti a Piantedosi (e altri), nel mirino adesso c’è Carlo Nordio. Accusato di incitare l’evasione fiscale per aver semplicemente detto che il fisco italiano è un inferno per i contribuenti onesti, la sinistra, in tandem con Anm e stampa amica avverse alla «schiforma» (Il Fatto) della giustizia, ha puntato il Guardasigilli per demolirlo.

In particolare ha notato un particolare per mettere in ridicolo Nordio. Le calze. O meglio, l’assenza di calze. Come ha evidenziato Luciano Capone sul Foglio, Repubblica ha sottolineato per due giorni consecutivi, con sconcerto, la stranezza estetica dell’ex procuratore che, ospite al Taormina Book Festival (Taormina, a giugno, non Siberia) ha indossato i mocassini senza le calze.

articolo di repubblica su nordio senza calze

«Pantaloni bianchi, scarpe senza calze e camicia sbottonata con maniche tirate su», lo descrive sconcertata l’esperta di giudiziaria di Repubblica, Liana Milella. Un ministro che si presenta in camicia sbottonata, addirittura con le maniche tirate su, ma soprattutto, senza le calze, è evidentemente qualcosa di anomalo.

Che riforme può mai fare uno, senza le calze? […] Un look sospetto, rivelatore di una personalità inadatta al ruolo. Anche il Fatto […] non poteva esimersi dal segnalare il caso. È l’ex direttore Antonio Padellaro a evidenziare con ironia la «tenuta rilassata, mocassino senza calzino» del ministro. Dev’essere proprio un tipo strano questo Nordio, per presentarsi così.

raimondo mesiano con i calzini turchesi

Per un calzino di troppo in un servizio giornalistico era scoppiato un caso politico, finito all’Ordine dei giornalisti, quanto però era stata Mediaset a ironizzare sulle «stranezze» del giudice Raimondo Mesiano, autore della sentenza Fininvest-Cir, anche lui con mocassini però con le calze, colore turchese.

Sul «calzino turchese» del magistrato esplose la sinistra, accusando Canale 5 di killeraggio mediatico. Anche il sindacato nazionale dei giornalisti, la Fnsi, stigmatizzò il servizio, passato al setaccio anche dall’Anm che invitò il Garante della privacy a intervenire e sanzionare.

raimondo mesiano canale 5

La vicenda finì con la sospensione dell’allora direttore della testata delle reti Mediaset da parte dell’Odg per «l’effetto diffamatorio nel suo insinuare presunte stravaganze e stranezze del personaggio» legate alle calze. O ai mocassini senza calze di Nordio. Ah no, quella è cronaca.

articolo di repubblica su nordio senza calze claudio brachino e il caso mesiano carlo nordio elvira terranova festival taobuk di taormina i calzini di mesiano meme raimondo mesiano carlo nordio al festival taobuk di taormina carlo nordio con mocassino senza calze al festival taobuk di taormina intervistato da elvira terranova carlo nordio al festival taobuk di taormina carlo nordio al festival taobuk di taormina