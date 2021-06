DUE RUOTE E ZERO CERVELLO - MIGLIAIA DI MOTOCICLISTI IN BRASILE HANNO RISPOSTO AL RADUNO ORGANIZZATO NELLO STATO DI SAN PAOLO DAL PRESIDENTE BOLSONARO, CHE POI HA TENUTO UN COMIZIO DAVANTI A 12 MILA PERSONE SENZA MASCHERINA - IL PAESE HA REGISTRATO NELLE ULTIME 24 ORE PIÙ DI 85 MILA CONTAGI E OLTRE 2.200 MORTI, LA VACCINAZIONE PROCEDE A RILENTO MA BOLSONARO CONTINUA A MINIMIZZARE I RISCHI LEGATI AL COVID… - VIDEO

Migliaia di motociclisti hanno risposto all'appello del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, protagonista questo sabato di una sorta di comizio su due ruote per le strade di San Paolo.

Un guanto di sfida al governo locale, da tempo in polemica con Bolsonaro per la gestione della pandemia: lo stato di San Paolo è tra quelli colpiti più duramente dal virus.

Al termine della parata, conclusasi in un parco cittadino, Bolsonaro ha preso la parola davanti ad almeno 12 mila persone, la maggior parte delle quali senza mascherina. Il presidente brasiliano, che più volte in passato aveva minimizzato i rischi legati al Covid, ha ribadito la sua opinione secondo cui le mascherine sarebbero inutili per le persone già vaccinate, nonostante la pandemia sia ancora fuori controllo in diverse zone del paese.

Stando al ministero della Salute, meno del 12% della popolazione brasiliana finora ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino. Stando a diversi esperti brasiliani l'utilizzo delle mascherine potrà essere interrotto solo dopo che la maggioranza della popolazione sarà stata vaccinata.

Il governo di San Paolo ha annunciato che il presidente sarà multato per avere violato la legge dello Stato che impone l'uso delle mascherine all'aperto. I contagi nel paese, nelle ultime 24 ore, sono stati più di 85 mila, più di 2.200 le vittime.

