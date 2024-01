DUE TRANSESSUALI IN VACANZA A NAPOLI SONO STATE VIOLENTATE DA CINQUE RAGAZZI CONOSCIUTI IN UN BAR DEI QUARTIERI SPAGNOLI – IL BRANCO HA PRIMA ESERCITATO VIOLENZA SULLE TRANS E POI LE HA RAPINATE DANNEGGIANDO ANCHE IL B&B IN CUI ALLOGGIAVANO - UNO DEGLI AGGRESSORI È GIÀ STATO ARRESTATO E ALTRI QUATTRO IDENTIFICATI…

transessuali

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - Una ragazza transgender, in vacanza a Napoli con un'amica, anche lei trans, è stata violentata da cinque ragazzi conosciuti in un bar. A rendere noto l'episodio - su cui stanno indagando gli agenti del commissariato San Ferdinando e la Procura (IV sezione, "fasce deboli", coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) - è l'Arcigay. Secondo quanto si è appreso, uno degli aggressori è già stato arrestato e altri quattro identificati.

L'arrestato è un 28enne napoletano accusato di violenza sessuale di gruppo, rapina e danneggiamento. I fatti risalgono alla scorsa notte: gli agenti del commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in vico Conte di Nola - ai Quartieri Spagnoli - per la segnalazione di una rapina all'interno di una struttura ricettiva. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due persone che avevano bloccato un giovane in un giardino di pertinenza dello stabile.

VIOLENZA SESSUALE

E' emerso che, poco prima, cinque soggetti, tra cui il giovane, avevano dapprima abusato di una delle vittime, per poi rapinarle entrambe. Le due giovani sono anche state aggredite dal 'branco', che ha infine danneggiato la struttura ricettiva. Le ragazze - spiega ancora l'Arcigay sul web - sono giunte in ospedale per essere soccorse e qui hanno contattato Daniela Lourdes Falanga, responsabile per le politiche trans di Antinoo Arcigay Napoli, per raccontare l'accaduto.