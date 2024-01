LA DURA LEGGE DELLO “SPOILER”: SE VOLETE SBIRCIARE DOVETE SGANCIARE - SLITTA IL PROCESSO A HADI MATAR, L’UOMO CHE HA ACCOLTELLATO SALMAN RUSHDIE, PER ASPETTARE LA PUBBLICAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI MEMORIE DEL 76ENNE SCRITTORE BRITANNICO - LA DECISIONE È STATA PRESA PER PERMETTERE AGLI AVVOCATI DEL 24ENNE STATUNITENSE CON ORIGINI LIBANESI, CHE SI DICHIARA “NON COLPEVOLE”, DI LEGGERE I CONTENUTI DEL LIBRO, VISTO CHE I LEGALI DI RUSHDIE HANNO RIFIUTATO LA RICHIESTA DI CONSEGNARE IN ANTICIPO IL MANOSCRITTO…

hadi matar l'uomo che ha accoltellato salman rushdie

(Adnkronos) - Il tribunale ha stabilito che Hadi Matar, che si è dichiarato non colpevole dell'accusa di tentato omicidio, ha il diritto di leggere il testo per preparare la sua difesa. Il tribunale della contea di Chautauqua, nello stato di New York, ha deciso di posticipare l'inizio del processo contro Hadi Matar, il 24enne cittadino statunitense con origini libanesi, fanatico islamista, accusato di aver accoltellato Salman Rushdie.

RUSHDIE COVER

Il processo prenderà avvio dopo la pubblicazione da parte del 76enne scrittore britannico di origine indiana del libro di memorie scritto per raccontare l'aggressione sul palco del festival letterario di Chautauqua il 12 agosto 2022: a seguito dell'accoltellamento ha perso la vista dall'occhio destro e parzialmente l'uso della mano sinistra. "Knife: Meditations After an Attempted Murder" (Coltello: Meditazioni dopo un tentato omicidio) sarà pubblicato negli Usa, Gran Bretagna e Canada da Penguin Random House il prossimo 16 aprile e contemporaneamente in altre 15 nazioni (in Italia apparirà come tutti i precedenti volumi di Rushdie da Mondadori).

SALMAN RUSHDIE

La richiesta di posticipare il processo è stata decisa per permettere agli avvocati di Matar di leggere il contenuto del libro, che potrebbe essere usato dalla difesa dell'imputato come prova in tribunale. Hadi Matar fu arrestato subito dopo l'accoltellamento e nei giorni seguenti si dichiarò non colpevole di tentato omicidio e aggressione. La procura distrettuale ritiene che l'aggressione sia stata premeditata e ispirata dalla fatwa ordinata contro Rushdie dal Ruhollah Khomeini, la guida suprema dell'Iran, nel 1989, in seguito alla pubblicazione del romanzo "I versi satanici", giudicato blasfemo verso Maometto.

SALMAN RUSHDIE

Nel corso di una camera di consiglio, i legali di Rushdie hanno rifiutato la richiesta di consegnare in anticipo il manoscritto del libro citando anche i diritti di copyright. Il procuratore distrettuale Jason Schmidt ha messo in dubbio la rilevanza del contenuto delle memorie dello scrittore nel processo, dato che all'aggressione ha assistito un vasto pubblico ed esistono filmati dell'accoltellamento.

aggressione subita da Salman Rushdie il 12 agosto 2022 a new york

Nelle scorse settimane Rushdie ha spiegato che il suo libro di memorie, una "meditazione dopo un tentato omicidio a colpi di coltello", è "un modo per farsi carico di quanto accaduto e rispondere alla violenza con l'arte". Rushdie ha anche detto che questo libro era "necessario" per lui da scrivere.

L'ultimo romanzo di Rushdie, "La città della vittoria" è stato pubblicato a livello mondiale nel febbraio 2023. Complessivamente le sue opere sono state tradotte in oltre 40 lingue. Lo scrittore ha vinto il Booker Prize nel 1981 per "I figli della mezzanotte".

