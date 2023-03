FISCO ALLE ORECCHIE – LA RIFORMA FISCALE PRENDE CORPO E LA NOVITÀ PIÙ RILEVANTE È LA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF: PASSERANNO DA QUATTRO A TRE. MA COME? AL MOMENTO CI SONO DUE SCENARI PLAUSIBILI, ENTRAMBI VANTAGGIOSE PER I LAVORATORI DIPENDENTI (CHE PER ANNI HANNO TENUTO SU LA BARACCA, AVENDO IL PRELIEVO DELLE IMPOSTE AUTOMATICO IN BUSTA PAGA) – ESTENSIONE DELLA FLAT TAX E IVA A ZERO SUI BENI DI PRIMA NECESSITÀ…