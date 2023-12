DURA LEX, SED ROLEX – ECCO COME FANNO I RAPINATORI A SFILARE GLI OROLOGI DI LUSSO DAL POLSO DEI RICCASTRI: LE BANDE DEI “RAPINAROLEX” SI FINGONO TURISTI E OLTREPASSANO LA FRONTIERA CON DOCUMENTI FALSI. QUANDO ARRIVANO IN ITALIA, SI MUOVONO CON AUTO A NOLEGGIO - NELLE CITTÀ DOVE DECIDONO DI COLPIRE CI SONO UN “SEGNALATORE” E UN "BASISTA" CHE INDIVIDUANO IL BERSAGLIO. POI ENTRANO IN AZIONE GLI “ESECUTORI”, CHE RUBANO L’OROLOGIO E LO AFFIDANO A UN “MULO". A QUEL PUNTO...

Estratto dell’articolo di Dario del Porto per www.repubblica.it

furti orologi a milano 12

Sembrano turisti, ma non sono all’estero in vacanza. Hanno oltrepassato la frontiera con documenti falsi, si muovono con auto o mezzi presi a noleggio oppure con targhe contraffatte. Il “segnalatore” li precede per individuare il bersaglio, solitamente con il contributo di un “basista” locale. Il “palo” si apposta al crocevia del percorso per controllare il territorio. Al momento opportuno, tocca agli “esecutori”.

Sono almeno in due, talvolta, tre, più raramente in quattro. Cercano sempre di evitare la violenza, ma solo per non danneggiare il bottino. Dopo il colpo, si torna a casa. La refurtiva però segue un’altra strada. Viene affidata al “mulo”, quasi sempre una donna, che è arrivato da solo con le tasche vuote e da solo riparte, stavolta con un pacchetto ben nascosto che, all’interno, custodisce un gingillo del valore di decine di migliaia di euro.

furto orologio a napoli 2

Si muovono così le “paranze internazionali” dei “rapinarolex”. Bande di “trasfertisti del crimine” che entrano in azione non più solo in Italia, ma fuori dai confini nazionali. Scelgono località a vocazione turistica dove orologi di pregio vengono indossati senza particolari cautele: in Spagna Ibiza e le altre isole Baleari, Mykonos in Grecia, la Costa Azzurra, la Svizzera, ma anche capitali come Vienna, dove due quarantenni napoletani, lo scorso mese di agosto, avevano seguito un imprenditore da un ristorante del centro fino a casa per poi strappargli un orologio del valore di circa 120mila euro. […]

furto rolex

A Napoli, dove il territorio viene controllato attraverso la centrale operativa dove affluiscono le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, la polizia ha risolto, sotto il coordinamento della sezione Sicurezza urbana della Procura diretta dal procuratore aggiunto Sergio Amato, circa il 75 per cento dei colpi, in media 50 l’anno, commessi prevalentemente ai danni di turisti. Proprio ieri la squadra mobile di Milano ha eseguito tre ordinanze nei confronti di un 50enne, un 41enne e un 40 enne napoletani per 14 rapine commesse in Lombardia. […]

furto di orologi di lusso a milano 1

Un calcolo approssimativo indica in poco meno di una settantina, distribuiti in una decina di “paranze”, i “professionisti” della rapina di orologi in trasferta. A questi si aggiungono i “muli”, l’anello debole della catena, in genere donne che hanno bisogno di intascare qualche soldo. Le basi sono prevalentemente ai Quartieri Spagnoli, al Pallonetto di Santa Lucia e alla Sanità.

furto di orologi di lusso a milano 3

[…] Qui si apre un altro capitolo, quello della ricettazione. Dal 2018 gli acquisti di Rolex sono tutti tracciabili, ciò nonostante i canali non mancano. Uno di questi sono le fiere internazionali, in Germania oppure negli Stati Uniti, dove raramente viene chiesta la certificazione, peraltro spesso falsificata. Ma esistono anche metodi artigianali, come la “scomposizione” di uno o due orologi rapinati che vengono poi riassemblati con pezzi acquistati on line fino a comporre un prodotto ibrido da vendere come originale. […]