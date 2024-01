GLI EBREI ORTODOSSI DI NEW YORK IMITANO I TERRORISTI DI HAMAS: SOTTO A UNA SINAGOGA DI BROOKLYN È STATO SCOPERTO UN TUNNEL SCAVATO DA ALCUNI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EBRAICA CHASSIDICA (ULTRA-ORTODOSSA) – QUANDO LA POLIZIA HA AVVIATO I LAVORI PER RICHIUDERLO È SCOPPIATO UN PARAPIGLIA E NOVE FREQUENTATORI DELLA SINAGOGA SONO STATI ARRESTATI - SECONDO GLI INVESTIGATORI IL MOTIVO CHE HA SPINTO GLI UOMINI A SCAVARE SAREBBE... - VIDEO

Estratto dell’articolo di Luca Bocci per www.ilgiornale.it

tunnel sotto a una sinagoga di new york 4

Che una gigantesca rissa diventi un fenomeno globale in poche ore non è certo una novità ma le cose cambiano non poco quando coinvolge una storica sinagoga di Brooklyn, il famoso New York Police Department ed un gruppo di inferociti giovani ebrei ortodossi. L’episodio avvenuto nella Grande Mela nella nottata di lunedì ha dato il via ad una serie di conspiracy theories che stanno infiammando i social, scatenando una ridda di ipotesi senza fine.

I contorni di questa vicenda sono però estremamente strani e potrebbero riservare parecchie sorprese nei giorni a venire. Non capita tutti i giorni di vedere giovani ebrei chassidici, con le rituali treccine ed i vestiti neri, affrontare a viso aperto la polizia per impedire che il tunnel segreto al quale stavano lavorando venisse riempito.

A scatenare l’interesse morboso della rete, ovviamente, le scene che hanno fatto il giro del mondo: poliziotti che usano spray urticante, giovani studenti religiosi che si avventano contro pannelli di legno, venendo poi arrestati dalla polizia per impedire alla ditta di costruzioni ingaggiata dalla storica sinagoga per chiudere un tunnel che, a quanto pare, avevano costruito nei mesi scorsi.

tunnel sotto a una sinagoga di new york 2

La polizia, secondo quanto riportato da Newsweek era stata chiamata nel quartiere di Crown Heights nel tardo pomeriggio di lunedì, quando un gruppo di individui era entrato in maniera illegale nella sinagoga, danneggiando un muro di cinta. Una volta arrivate le pattuglie dell’Nypd, la situazione è rapidamente degenerata: i giovani studenti hanno provato di tutto per impedire che il tunnel segreto venisse bloccato dagli operai […]

La sinagoga, al momento, rimarrà chiusa fino a quando le autorità non potranno verificarne la sicurezza ma, prima di sfociare in questa rissa, la vicenda ha coinvolto i tribunali di New York. Nonostante numerosi pareri a favore della dirigenza del movimento, i giovani studenti si sono semplicemente rifiutati di andarsene, fino a sfogare la loro frustrazione contro polizia ed operai.

tunnel sotto a una sinagoga di new york 3

La scoperta del tunnel segreto che collegherebbe la sinagoga ad una vicina mikvah, un luogo dove si effettuano i bagni rituali di purificazione prima di alcune importanti festività ebraiche, era avvenuta lo scorso dicembre, quando un muratore aveva scoperto della terra rimossa da sotto alla sezione riservata alle donne e un tunnel che portava all’angolo di Union Street.

Dopo che l’intera zona femminile era stata chiusa, la proprietà si era impegnata per riparare i danni e consentire alla sinagoga di riaprire. Un recente aggiornamento pubblicato dall’Associated Press fornisce qualche dettaglio aggiuntivo su questa stranissima vicenda.

tunnel sotto a una sinagoga di new york 1

L’edificio situato al 770 di Eastern Parkway era la casa del fondatore del movimento, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, ed è visitato da migliaia di fedeli ogni anno. La sua facciata gotica è conosciuta da tutti gli appartenenti al movimento tanto che ne sono state create repliche un po’ ovunque nel mondo.

A creare particolare scalpore, però, la estrema determinazione mostrata da questi studenti della Torah, alcuni dei quali si erano infilati nei tunnel o in alcuni spazi all’interno dei muri, pronti a tutto per impedire che l’accesso ai tunnel venisse bloccato. Anche se non è ben chiaro quando siano iniziati i lavori a questo tunnel, a causare particolare scalpore sono stati alcuni video che hanno mostrato cosa si trovava al suo interno.

SCONTRI DOPO IL RITROVAMENTO DI UN tunnel sotto a una sinagoga di new york 4

La vicenda non sarebbe ancora conclusa del tutto, dato che un gruppo di studenti religiosi molto determinato ha affrontato la polizia anche nella giornata di oggi, quando gli ispettori per la sicurezza hanno valutato i danni riportati dall’edificio. Secondo alcune fonti, gli studenti in realtà stavano solo cercando di espandere la sinagoga in maniera illegale, visto che le sue dimensioni sono del tutto inadeguate al numero di studenti che vogliono accedervi.

Ogni tentativo di ottenere i permessi del caso si sarebbe infranto sulla farraginosa burocrazia della Grande Mela ed avrebbero pensato di fare di testa propria. Dato che le mikvah sono usate pochi giorni all’anno, il tunnel sotterraneo sarebbe stato usato come abitazione provvisoria e un luogo dove studiare in pace i testi sacri. […]

