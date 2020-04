ECATOMBE ECUADORIANA – OLTRE 150 CADAVERI SONO STATI RACCOLTI PER LE STRADE DI GUAYAQUIL, COSTRINGENDO OTTO SONNENHOLZNER, VICE PRESIDENTE DELL'ECUADOR, A SCUSARSI PUBBLICAMENTE PER IL “NETTO DETERIORAMENTO DELLA NOSTRA IMMAGINE INTERNAZIONALE” - CIRCA 3000 CADAVERI SONO STATI PRELEVATI DALL'ESERCITO IN CASE, STRADE E OSPEDALI NEGLI ULTIMI GIORNI: E INTANTO GUAYAQUIL SI ATTREZZA CON 4MILA BARE DI CARTONE PER I POVERI… - VIDEO

Da "Ansa"

morti in strada in ecuador

Il vice presidente dell'Ecuador, Otto Sonnenholzner, si è scusato dopo che decine di corpi sono stati lasciati per le strade della città portuale di Guayaquil, duramente colpita dal coronavirus.

Nei giorni scorsi i residenti della città avevano pubblicato dei video sui social media che mostravano corpi abbandonati nelle strade. All'inizio di questa settimana, le autorità hanno raccolto almeno 150 cadaveri da strade e case, ma non hanno confermato il numero di morti provocati dall'epidemia.

coronavirus, bare di cartone in ecuador 1

«Questa settimana abbiamo subito un netto deterioramento della nostra immagine internazionale, abbiamo visto immagini che non avrebbero mai dovuto esistere» e «mi scuso per questo», ha detto il vicepresidente Sonnenholzer, che dirige la risposta al virus del Paese, in una dichiarazione trasmessa sabato dai media locali.

L'Ecuador ha registrato quasi 3.500 casi confermati di Covid-19 a partire da domenica scorsa, e 172 decessi. Il governo ha imposto uno stato di emergenza e introdotto un coprifuoco notturno nel tentativo di contenere la diffusione della malattia.

coronavirus, bare di cartone in ecuador 2

La città di Guayaquil, nel sud-ovest dell'Ecuador, si è dotata di oltre 4.000 bare di cartone per accelerare le sepolture dei corpi che continuano ad accumularsi a seguito dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Lo riferisce l'agenzia Efe.

coronavirus, corpi in strada in ecuador 2

Circa 3000 cadaveri sono stati raccolti dall'esercito e dalla polizia, che li hanno prelevati da case, strade e ospedali negli ultimi giorni. Si tratta in molti casi di membri di famiglie con scarse risorse e che non possono dunque farsi carico delle spese per il funerale.

