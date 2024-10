ECCO UN ALTRO CALCIATORE CHE NON SE LO TIENE NELLE MUTANDE - L'EX CENTROCAMPISTA CILENO, JORGE VALDIVIA, È STATO ARRESTATO PER ABUSI SESSUALI NEI CONFRONTI DI UNA TATUATRICE - LA DONNA HA RACCONTATO DI AVER INCONTRATO IL 41ENNE, SOPRANNOMINATO "EL MAGO", IN UN RISTORANTE PER PRENOTARE UN TATUAGGIO. LÌ I DUE HANNO BEVUTO E LA PRESUNTA VITTIMA DICE DI NON RICORDARSI COSA SIA SUCCESSO DOPO - VALDIVIA È FINITO IN MANETTE PERCHÉ ANCHE UN'ALTRA DONNA L'HA DENUNCIATO PER…

JORGE VALDIVIA

(ANSA) - L'ex calciatore della Nazionale del Cile campione della Coppa America 2015, il 41enne Jorge Valdivia, è stato arrestato in Cile. La procura ha accusato di abusi sessuali quello che tutti conoscono come "el Mago" (il Mago) per le sue doti tecniche in campo e che oggi fa il telecronista di calcio. "Questo pomeriggio la Procura ha ricevuto una denuncia per reati sessuali contro Jorge Valdivia. È stato indagato e le indagini sono in corso. Per la protezione della vittima, non forniremo ulteriori informazioni".

JORGE VALDIVIA ARRESTATO

Secondo il quotidiano cileno La Tercera una tatuatrice si è recata al Servizio medico legale della provincia di Independencia per denunciare Valdivia lunedì scorso. La donna ha dichiarato che domenica 20 ottobre, dopo che i due si erano incontrati al ristorante peruviano Chicha di Ají, a Providencia, avevano deciso di incontrarsi lì per prenotare un tatuaggio. Secondo il rapporto, i due avevano bevuto alcolici e la donna non ricorda cosa sia successo dopo.

JORGE VALDIVIA

Tra i motivi che hanno portato all'arresto di Valdivia l'esistenza di un'altra causa aperta di violenza (lesioni) contro una donna a suo carico. Valdivia proclama la sua innocenza mentre la sua difesa ha affermato dopo l'udienza che farà ricorso per la privazione della libertà del suo assistito, insistendo sulla tesi di rapporti sessuali consensuali.

JORGE VALDIVIA JORGE VALDIVIA JORGE VALDIVIA JORGE VALDIVIA JORGE VALDIVIA JORGE VALDIVIA