Tanta paura per Davide Patron, il 25enne tiktoker e influencer insegnante di inglese, che ha avuto un arresto cardiaco su treno in partenza per Parigi. Fortunatamente, però, grazie al soccorso delle persone che si sono accorte del suo malore e del defibrillatore è stato messo in salvo e ora è fuori pericolo. [...]

Una foto in cui appare un po' provato ma sorridente e pronto a lanciare un bel messaggio, anche ai tanti giovani che lo seguono. "Su quel treno in partenza per Parigi sabato mattina il tempo si è fermato - scrive Patron - e la mia vita se n'è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco. Se sto postando queste foto è solo grazie alle persone che si trovavano sullo stesso treno che hanno prontamente iniziato a farmi il massaggio cardiaco e salvarmi la vita grazie al defibrillatore fino all'arrivo dei paramedici".

"Nei prossimi giorni- prosegue il post- vi spiegherò meglio com'è andata nelle storie. Per ora spero che questo post possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo". L’invito dell’influencer è che questo brutto malore "possa servire come stimolo per installare più defibrillatori in luoghi pubblici e a partecipare ad almeno un corso di primo soccorso". [...]