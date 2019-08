VIENI AVANTI, TARANTINO: "C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD?LA MIA LETTERA D’AMORE A LOS ANGELES. GIRARE QUESTO FILM E’ STATO DIFFICILE. ECCO PERCHE'" - "IL COPIONE ERA SEGRETO E NON HO FATTO LEGGERE LA SCENEGGIATURA A ROMAN POLANSKI. SPERO CHE IL FILM GLI PIACERA'"- POI PARLA DI BURT REYNOLDS E RIVELA CHE LA MADRE LO HA CHIAMATO ‘QUENTIN’ PER… - IL PROGETTO DI UN’OPERA TEATRALE ISPIRATA ALL’HOLLYWOOD DI QUELL’EPOCA. "NON FARO’ FILM PER ‘NETFLIX’, FORSE UNA SERIE PER ‘HBO’". E SU ‘STAR TREK’... - VIDEO