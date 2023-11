ECCO COME COMPORTARSI CON CHI PICCHIA LE DONNE - A LIVORNO, UN 55ENNE MENA LA MOGLIE AL SUPERMERCATO E VIENE FERMATO DA UN CLIENTE CHE GLI SFERRA UN PUGNO IN FACCIA - QUANDO L'UOMO HA CERCATO DI INTERROMPERE L'AGGRESSIONE, IL MARITO VIOLENTO GLI HA GRIDATO IN FACCIA: "FATTI I CAZZI TUOI, LEI È MIA MOGLIE" E HA PROVATO A COLPIRLO - IL RACCONTO: "PRIMA FACEVA IL FENOMENO POI PERÒ, DOPO AVER INCASSATO IL 'GOLLETTONE', SE NE È ANDATO CON DIETRO GLI UOMINI DELLA SICUREZZA" - ECCO COM'E' ANDATA A FINIRE…

Estratto da www.leggo.it

violenza domestica 6

Due schiaffi e diversi strattonamenti sono bastati per far scattare l'intervento di Paolo (nome di fantasia) che ha fermato un marito che stava picchiando la moglie[…] in un supermercato Coop di Porta Terra, Livorno. […] Il «salvatore», di 43 anni, stava scendendo le scale mobili con la sua compagna quando ha visto l'uomo, di 55 anni circa, mettere nell'angolo la propria moglie e prenderla a botte. Paolo è corso a fermare il folle gesto e il marito gli ha gridato in faccia un: «Fatti i ca**i tuoi, lei è mia moglie», ma lui non si è tirato indietro.

violenza domestica 5

COSA È SUCCESSO

L’uomo ha cercato di colpire Paolo. La moglie ha tentato di bloccare il marito finché Paolo non ha sferrato all'uomo un pugno in faccia per tenerlo a distanza. «Prima faceva il “fenomeno” – racconta Paolo al Tirreno – poi però, dopo aver incassato il “gollettone” (pugno), se ne è andato con dietro gli uomini della sicurezza». Il 43enne ha chiesto di chiamare le forze dell’ordine, ma non lo hanno fatto. […]

violenza domestica 3

Servirebbe anche la querela della moglie aggredita, che però stando alle risposte fornite ad Paolo e al fatto che si sia allontanata insieme al marito non sembrerebbe intenzionata a denunciarlo.

violenza domestica 2