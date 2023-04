Estratto da www.repubblica.it

Andrea Papi

Avrà luogo con ogni probabilità oggi l'autopsia sul corpo di Andrea Papi, il runner di 26 anni trovato morto nei boschi del monte Peller, sopra l'abitato di Caldes. La Procura di Trento, che ha aperto un fascicolo modello 45, senza notizia di reato, ha nominato nel pomeriggio di ieri un collegio di tre periti con a capo l’anatomopatologo Mattia Barbareschi.

I medici hanno riscontrato ferite su un braccio, sul viso e una, profonda, al ventre di Papi. Il 26enne ha cercato di difendersi impugnando un grosso bastone, trovato poi nel bosco dalle forze dell'ordine. Ma questa scelta è stata fatale per lui. Gli esperti consigliano infatti di non reagire davanti a un orso nel caso di un incontro nel bosco, ossia di rimanere immobili e di cercare di rendere il meno visibile possibile la propria figura per non spaventare ancora di più il plantigrado. Ma il terrore deve aver offuscato la mente della vittima.

orso

L’animale, dopo aver ferito a morte il runner, si è allontanato dalla radura, senza infierire ulteriormente sul corpo (gli zoologi sottolineano che gli orsi non mangiano gli uomini). Dovrebbe essere uno dei venti esemplari che vivono in Val di Sole ma non è escluso che possa essere uno dei 120 complessivi che si contano oggi in Trentino dopo che una ventina di anni fa è iniziato il ripopolamento con due capi catturati in Slovenia.

Molti valligiani ormai vivono come un incubo la presenza degli orsi. Il 75% della popolazione trentina nel 2022 si è dichiarata contraria a questi animali nella regione (ha rivelato lo zoologo Andrea Mustoni che li reintrodusse grazie al progetto “Life Ursus”). Tra i contrari anche la madre di Andrea Papi. Franca Ghirardini ieri, appresa la notizia della morte del figlio, si è sfogata con i giornali locali: “Hanno voluto il morto, ora ce l’hanno” ha detto prima di chiudersi nel dolore.

